Журналисты "Ридуса", ссылаясь на экспертов, перечислили продукты, которые не следует мыть перед приготовлением.

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Первые в списке — птица и рыба. Уточняется, что ополаскивание их водой, не устраняет вредные микроорганизмы, а наоборот увеличивает риск их распространения. Бактерии разлетаются по кухне подобно семенам одуванчика, и оседают на поверхностях.

То же самое касается красного мяса. Единственный эффективный способ избавиться от патогенов — правильное приготовление данных продуктов, подчеркивает издание.

Также авторы публикации не советуют мыть грибы, поскольку их консистенция и вкус могут измениться в худшую сторону. Рекомендуется вместо ополаскивания водой протирать их влажным бумажным полотенцем.

Вялой и невкусной может стать и зелень, поэтому мыть ее также не советуют, особенно если на упаковке стоит значок, указывающий, что она очищена.