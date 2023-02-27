Журналисты "Ридуса", ссылаясь на экспертов, перечислили продукты, которые не следует мыть перед приготовлением.
Первые в списке — птица и рыба. Уточняется, что ополаскивание их водой, не устраняет вредные микроорганизмы, а наоборот увеличивает риск их распространения. Бактерии разлетаются по кухне подобно семенам одуванчика, и оседают на поверхностях.
То же самое касается красного мяса. Единственный эффективный способ избавиться от патогенов — правильное приготовление данных продуктов, подчеркивает издание.
Также авторы публикации не советуют мыть грибы, поскольку их консистенция и вкус могут измениться в худшую сторону. Рекомендуется вместо ополаскивания водой протирать их влажным бумажным полотенцем.
Вялой и невкусной может стать и зелень, поэтому мыть ее также не советуют, особенно если на упаковке стоит значок, указывающий, что она очищена.
Замыкают список куриные яйца. Отмечается, что на них есть тончайшая пленка, которая защищает белок и желток от бактерий. После мытья защитный слой может исчезнуть, что увеличивает риск попадания бактерий.