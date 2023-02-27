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4 часа назад

Продукты, которые не следует мыть перед приготовлением

Газета.Ru

Журналисты "Ридуса", ссылаясь на экспертов, перечислили продукты, которые не следует мыть перед приготовлением.

Продукты, которые не следует мыть перед приготовлением
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первые в списке — птица и рыба. Уточняется, что ополаскивание их водой, не устраняет вредные микроорганизмы, а наоборот увеличивает риск их распространения. Бактерии разлетаются по кухне подобно семенам одуванчика, и оседают на поверхностях.

То же самое касается красного мяса. Единственный эффективный способ избавиться от патогенов — правильное приготовление данных продуктов, подчеркивает издание.

Также авторы публикации не советуют мыть грибы, поскольку их консистенция и вкус могут измениться в худшую сторону. Рекомендуется вместо ополаскивания водой протирать их влажным бумажным полотенцем.

Вялой и невкусной может стать и зелень, поэтому мыть ее также не советуют, особенно если на упаковке стоит значок, указывающий, что она очищена.

Замыкают список куриные яйца. Отмечается, что на них есть тончайшая пленка, которая защищает белок и желток от бактерий. После мытья защитный слой может исчезнуть, что увеличивает риск попадания бактерий.

Еда,
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