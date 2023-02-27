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2 часа назад

Почему муку высшего сорта нельзя считать самой лучшей?

Мир24

Эксперты Роспотребнадзора объяснили, почему муку высшего сорта нельзя считать самой хорошей, пишет портал «Утро.ру».

Почему муку высшего сорта нельзя считать самой лучшей
Фото: Мир24Мир24

По словам специалистов, маркировка «высший сорт» не является однозначным признаком качественного продукта. На самом деле, это говорит только о том, для каких целей муку можно использовать.

Так, высший сорт свидетельствует о том, что помол идеально подходит для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Тесто из этой муки подходит быстрее, однако таких полезных веществ, как калий, магний и витамины группы B, в ней практически нет.

Мука первого сорта идеальна для несдобной выпечки. Если приготовить из нее пирог, то он будет медленнее черстветь. При этом в этом продукте сохранятся такие микроэлементы, как кальций и фосфор. Муку второго сорта принято считать самой полезной. В ней сохраняются почти все питательные вещества. Вместе с тем тесто на такой муке пышным не выходит, а приготовленные блюда очень быстро становятся черствыми. Такую муку рекомендуется использовать при изготовлении теста для вареников, пельменей, мантов и пр.

Эксперты Роспотребнадзора при выборе муки рекомендуют обращать внимание на ее цвет и запах. Качественный продукт должен быть белой или немного кремового оттенка. В том случае, если от упаковки идет затхлый запах, приобретать такую муку не следует.

Еда,Роспотребнадзор,
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