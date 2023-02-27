Почему муку высшего сорта нельзя считать самой лучшей?

Эксперты Роспотребнадзора объяснили, почему муку высшего сорта нельзя считать самой хорошей, пишет портал «Утро.ру».

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По словам специалистов, маркировка «высший сорт» не является однозначным признаком качественного продукта. На самом деле, это говорит только о том, для каких целей муку можно использовать.

Так, высший сорт свидетельствует о том, что помол идеально подходит для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Тесто из этой муки подходит быстрее, однако таких полезных веществ, как калий, магний и витамины группы B, в ней практически нет.

Мука первого сорта идеальна для несдобной выпечки. Если приготовить из нее пирог, то он будет медленнее черстветь. При этом в этом продукте сохранятся такие микроэлементы, как кальций и фосфор. Муку второго сорта принято считать самой полезной. В ней сохраняются почти все питательные вещества. Вместе с тем тесто на такой муке пышным не выходит, а приготовленные блюда очень быстро становятся черствыми. Такую муку рекомендуется использовать при изготовлении теста для вареников, пельменей, мантов и пр.