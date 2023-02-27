Россиянам напомнили о пользе отказа от мясного в Великий пост

С 27 февраля дня и до 16 апреля, когда будет праздноваться Пасха, православные соблюдают Великий пост. В течение полутора месяцев ограничения накладываются как в питании, так и в духовной сфере. О том, как не навредить при этом здоровью, рассказала эндокринолог Наталия Тананакина. Она считает, что временный отказ от мясного делает человека более спокойным и менее агрессивным.

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По словам врача, растительное питание активизирует пищеварительные процессы, улучшает моторную и секреторную функции желудка, препятствует развитию атеросклероза.

«Если правильно поститься, то можно избавиться от многих хронических заболеваний, таких как ревматизм, мигрень, аллергия, дерматит», — сообщила специалист изданию РИАМО, назвав пост многовековой мудростью предков.

Чтобы не нанести вреда здоровью во время поста, эндокринолог посоветовала поддерживать баланс белка за счёт орехов, бобовых, круп, помня при этом, что растительный белок менее полноценный, чем животный, и мы недополучаем ряд важных аминокислот, которые есть только в мясе, молоке, рыбе и яйцах.

Поэтому, кроме советов о том, как можно разнообразить своё постное меню, нужно помнить о рекомендации больше двигаться. Также не стоит увлекаться картофелем с макаронами, чтобы не прийти к концу поста с ещё большим грузом если не грехов, то килограммов собственного веса.