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43 минуты назад

Диетолог назвала лучшую замену мясу на время поста

Москва24

Орехи, крупы и бобовые являются лучшей заменой мясу на время поста. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Диетолог назвала лучшую замену мясу на время поста
Фото: Москва 24Москва 24

27 февраля у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. На этот период верующим рекомендовано воздержаться от употребления мясных продуктов.

Русакова отметила, что белковая еда должна обязательно присутствовать в рационе.

"Вся мышечная масса, кожа, волосы, ногти, иммунная система – все это составляют аминокислоты, из которых состоят белки. То есть мы употребляем с пищей чужеродные белки, они распадаются на аминокислоты и строят наш организм. Если белок не поступает, то организму просто не из чего себя строить", – пояснила специалист.

Можно заменить мясо бобовыми, крупами, орехами. Желательно питаться максимально разнообразно. Включать, помимо растительного белка, еще и пищевые волокна, чтобы они способствовали хорошей работе кишечника.

"Продукты, которые богаты растительным белком, не содержат холестерина, но они не совсем полноценные, в отличие от животного, так как не содержат все незаменимые аминокислоты. Но на период религиозного поста они могут стать практически полноценной заменой", – заключила нутрициолог.

Еда,Дарья Русакова,
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