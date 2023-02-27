Диетолог назвала лучшую замену мясу на время поста

"Вся мышечная масса, кожа, волосы, ногти, иммунная система – все это составляют аминокислоты, из которых состоят белки. То есть мы употребляем с пищей чужеродные белки, они распадаются на аминокислоты и строят наш организм. Если белок не поступает, то организму просто не из чего себя строить", – пояснила специалист.