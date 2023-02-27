Эксперты назвали йогурт, который снизит холестерин

Согласно результатам различных исследований, благодаря одному компоненту растительного йогурта можно снизить уровень холестерина на 3-70%.

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Высокий уровень холестерина в крови может повредить артерии и повысить вероятность развития болезней сердца и возникновения инсульта. Но эксперт отмечает, что соевый йогурт в этом случае может помочь.

По словам благотворительной организации Heart UK, продукты из сои снижают уровень холестерина. Одна из причин этого в том, что данные продукты содержат мало насыщенных жиров. А известно, что насыщенные жиры приводят к высокому уровню холестерина в организме.

Heart UK советует в день потреблять две-три порции соевых продуктов. Вместе с тем 150 г соевого йогурта - это одна такая порция.

Исследование, результаты которого опубликованы в The Journal of Nutrition, также продемонстрировало, что соя снижает показатели «плохого» холестерина. Это выяснилось благодаря анализу 43 испытаний. Оказалось, что в среднем при употреблении 25 г соевого белка в день уровень «плохого» холестерина в течение шести недель снижается примерно на 3-4%.