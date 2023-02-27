Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Этот йогурт снизит холестерин

Ferra.ruиещё 1

Согласно результатам различных исследований, благодаря одному компоненту растительного йогурта можно снизить уровень холестерина на 3-70%.

Эксперты назвали йогурт, который снизит холестерин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Высокий уровень холестерина в крови может повредить артерии и повысить вероятность развития болезней сердца и возникновения инсульта. Но эксперт отмечает, что соевый йогурт в этом случае может помочь.

По словам благотворительной организации Heart UK, продукты из сои снижают уровень холестерина. Одна из причин этого в том, что данные продукты содержат мало насыщенных жиров. А известно, что насыщенные жиры приводят к высокому уровню холестерина в организме.

Heart UK советует в день потреблять две-три порции соевых продуктов. Вместе с тем 150 г соевого йогурта - это одна такая порция.

Исследование, результаты которого опубликованы в The Journal of Nutrition, также продемонстрировало, что соя снижает показатели «плохого» холестерина. Это выяснилось благодаря анализу 43 испытаний. Оказалось, что в среднем при употреблении 25 г соевого белка в день уровень «плохого» холестерина в течение шести недель снижается примерно на 3-4%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий