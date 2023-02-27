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2 часа назад

Каким людям опасно для здоровья есть киви

Ferra.ru

Киви содержит немало полезных для организма веществ. Тем не менее некоторым людям есть его противопоказано.

Каким людям опасно для здоровья есть киви
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Киви - это уже не экзотический фрукт для нас. Но полезен он будет не для всех.

Во-первых, у некоторых людей киви может вызвать аллергическую реакцию. Среди её признаков - отёк языка, астматическая одышка, дерматоз глотки.

Также ни в коем случае нельзя есть киви людям с гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока, а также больным с язвой желудка.

Поскольку в киви много воды, то данный фрукт противопоказан тем, кто страдает болезнями почек. Также нельзя его употреблять при пищевых отравлениях, поскольку он оказывает слабительное действие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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