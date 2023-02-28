Терапевт предостерегла от соленой и сладкой пищи в пост

«Основные ошибки — это несбалансированное питание и однообразная еда. Неправильно, когда в рационе присутствует большое количество сладкого и соленого. При чрезмерном употреблении углеводов происходит скачек уровня глюкозы в крови, а при употреблении солений в большом количестве — задержка жидкости. Ошибкой можно считать слишком большие порции, так как продукты животного происхождения быстрее способствуют насыщению, чем растительные. Неправильно выбирать в магазине продукты со словом „постное“, так как в их в состав входит большое количество консервантов, сои, крахмала, трансжиров, поэтому необходимо изучать состав продуктов», — сказала Марина Константинова.