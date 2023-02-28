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2 часа назад

Терапевт Константинова предостерегла от соленой и сладкой пищи в пост

Ura.Ruиещё 3

Во время поста люди ошибочно начинают увлекаться большим количеством углеводов, солений и питаются однообразно. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова.

Терапевт предостерегла от соленой и сладкой пищи в пост
Фото: Ura.ruUra.ru

«Основные ошибки — это несбалансированное питание и однообразная еда. Неправильно, когда в рационе присутствует большое количество сладкого и соленого. При чрезмерном употреблении углеводов происходит скачек уровня глюкозы в крови, а при употреблении солений в большом количестве — задержка жидкости. Ошибкой можно считать слишком большие порции, так как продукты животного происхождения быстрее способствуют насыщению, чем растительные. Неправильно выбирать в магазине продукты со словом „постное“, так как в их в состав входит большое количество консервантов, сои, крахмала, трансжиров, поэтому необходимо изучать состав продуктов», — сказала Марина Константинова.

По ее словам, пост может нанести вред при его строгом соблюдении.

«Организм начинает испытывать дефицит белка, микроэлементов и витаминов. Это может привести к развитию анемии, может ухудшиться общее самочувствие. А, предположим, если уже существует дефицит витаминов, то он усугубится, вплоть до развития авитаминоза. Перед тем как начать пост, необходимо проконсультироваться с врачом, пройти минимальный комплекс и обследований и в случае необходимости начать прием витаминных добавок», — сказала терапевт.

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