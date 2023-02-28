Как правильно употреблять кокосовое масло

Если вы только вернулись из отпуска в Таиланде с полным чемоданом разнокалиберных баночек кокосового масла, не спешите заполнять ими свой холодильник.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Лучше презентуйте его друзьям и близким, а себе оставьте пару штук. Этого вам с головой хватит для использования в косметических целях, а вот для частого употребления в пищу райский продукт не подходит.

Об этом с уверенностью заявила диетолог Альбина Комиссарова.

Дело в том, что кокосовое масло — это источник насыщенных жиров. По словам врача, как раз их в рационе нужно ограничить.

Бесконтрольное употребление этих веществ может привести к ожирению, появлению холестериновых бляшек в сосудах и сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Состав (кокосового масла) примерно идентичен с пальмовым и сливочным маслом, которые почему-то обходят стороной», — объяснила Комиссарова.

Но есть, конечно, у азиатского ароматного масла и плюсы: оно термостабильно и на нём можно безопасно жарить.