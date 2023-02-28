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1 час назад

Как правильно употреблять кокосовое масло

Секрет Фирмы

Если вы только вернулись из отпуска в Таиланде с полным чемоданом разнокалиберных баночек кокосового масла, не спешите заполнять ими свой холодильник.

Как правильно употреблять кокосовое масло
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Лучше презентуйте его друзьям и близким, а себе оставьте пару штук. Этого вам с головой хватит для использования в косметических целях, а вот для частого употребления в пищу райский продукт не подходит.

Об этом с уверенностью заявила диетолог Альбина Комиссарова.

Дело в том, что кокосовое масло — это источник насыщенных жиров. По словам врача, как раз их в рационе нужно ограничить.

Бесконтрольное употребление этих веществ может привести к ожирению, появлению холестериновых бляшек в сосудах и сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Состав (кокосового масла) примерно идентичен с пальмовым и сливочным маслом, которые почему-то обходят стороной», — объяснила Комиссарова.

Но есть, конечно, у азиатского ароматного масла и плюсы: оно термостабильно и на нём можно безопасно жарить.

Впрочем, как и на обычном рафинированном растительном масле, которого почему-то все боятся. Общие рекомендации по наличию масел дома от диетолога такие:
  • одно или два нерафинированных растительных масла для употребления в свежем виде. К примеру, оливковое, тыквенное, кунжутное;
  • одно термостабильное масло: рафинированное подсолнечное, арахисовое, реже кокосовое.
Еда,
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