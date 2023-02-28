Битые огурцы: вкуснейшая закуска за минуту

Рецепты азиатской кухни становятся все популярнее. И если для приготовления роллов или вока нужны специальная посуда и строгое соблюдение технологии, то с закусками и салатами дело обстоит иначе. Некоторые блюда можно назвать чемпионами кулинарного минимализма. Например, известную закуску «битые огурцы» или по-китайски «пай хуангуа».

Для ее приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

0,5 кг свежих огурцов

два крупных зубчика чеснока

две столовые ложки соевого уксуса

одна столовая ложка масла (горчичного или кунжутного)

пара щепоток семян кунжута

А что делать с ними, показал TikTok-блогер с ником @fun_family_man в одном из своих видеороликов.

Кстати, это китайское блюдо отлично подойдет в качестве ужина для тех, кто соблюдает Великий пост.

Вот еще несколько секретов, чтобы сделать эту простую закуску еще более вкусной, а процесс приготовления – приятным:

возьмите огурцы с тонкой кожицей, например, длинные тепличные;

если добавить в блюдо жареный лук, кешью или кинзу, оно заиграет новыми красками;

перед тем, как бить огурцы, можно сложить их в чистый полиэтиленовый пакет, чтобы сок не разлетался по кухне;

делая закуску на большую компанию, можно не бить огурцы, а пройтись по ним скалкой;

чтобы огурцы сохранили хруст, перед подачей можно их выложить в контейнер, заправить и придавить пакетом со льдом; после – отправить в холодильник на пару часов.

Однако помните, что «битые огурцы» – не то блюдо, которое можно приготовить на несколько дней вперед. Опытные повара предупреждают: уже через пару часов на столе огурцы выпустят воду, поэтому закуску стоит есть как можно скорее.