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Битые огурцы: вкуснейшая закуска за минуту

Рецепты азиатской кухни становятся все популярнее. И если для приготовления роллов или вока нужны специальная посуда и строгое соблюдение технологии, то с закусками и салатами дело обстоит иначе. Некоторые блюда можно назвать чемпионами кулинарного минимализма. Например, известную закуску «битые огурцы» или по-китайски «пай хуангуа».

Для ее приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 0,5 кг свежих огурцов
  • два крупных зубчика чеснока
  • две столовые ложки соевого уксуса
  • одна столовая ложка масла (горчичного или кунжутного)
  • пара щепоток семян кунжута

А что делать с ними, показал TikTok-блогер с ником @fun_family_man в одном из своих видеороликов.

Кстати, это китайское блюдо отлично подойдет в качестве ужина для тех, кто соблюдает Великий пост.

Что можно есть в Великий пост

Вот еще несколько секретов, чтобы сделать эту простую закуску еще более вкусной, а процесс приготовления – приятным:

  • возьмите огурцы с тонкой кожицей, например, длинные тепличные;
  • если добавить в блюдо жареный лук, кешью или кинзу, оно заиграет новыми красками;
  • перед тем, как бить огурцы, можно сложить их в чистый полиэтиленовый пакет, чтобы сок не разлетался по кухне;
  • делая закуску на большую компанию, можно не бить огурцы, а пройтись по ним скалкой;
  • чтобы огурцы сохранили хруст, перед подачей можно их выложить в контейнер, заправить и придавить пакетом со льдом; после – отправить в холодильник на пару часов.

Однако помните, что «битые огурцы» – не то блюдо, которое можно приготовить на несколько дней вперед. Опытные повара предупреждают: уже через пару часов на столе огурцы выпустят воду, поэтому закуску стоит есть как можно скорее.

Смотрите также видеорецепт вкусных бутербродов.

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