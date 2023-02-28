Готовим чипсы дома

Простая домашняя замена магазинным чипсам.Ингредиенты:Картофель крупный – 2 шт., черный молотый перец, соль – по вкусу, масло растительное – 6 ст. л.Нарезать очищенный картофель очень тонкими ломтиками, лучше слайсером, толщиной 0,3–0,4 мм. Залить маслом, встряхнуть, чтобы масло покрыло все ломтики. Слегка приправить солью и перцем. Выложить ломтики ровным слоем на противень. Поставить в разогретую до 200 °С духовку и запекать до золотистого цвета 12–15 мин. Вынуть противень из духовки, еще немного приправить солью и перцем. Подавать со сметаной.