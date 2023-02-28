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1 час назад

Готовим чипсы дома

Наш край

Простая домашняя замена магазинным чипсам.

Готовим чипсы дома
Фото: Наш крайНаш край

Ингредиенты:

  • Картофель крупный – 2 шт.,
  • черный молотый перец, соль – по вкусу,
  • масло растительное – 6 ст. л.
  1. Нарезать очищенный картофель очень тонкими ломтиками, лучше слайсером, толщиной 0,3–0,4 мм. Залить маслом, встряхнуть, чтобы масло покрыло все ломтики.
  2. Слегка приправить солью и перцем. 
  3. Выложить ломтики ровным слоем на противень. Поставить в разогретую до 200 °С духовку и запекать до золотистого цвета 12–15 мин.
  4. Вынуть противень из духовки, еще немного приправить солью и перцем. Подавать со сметаной.
Еда,
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