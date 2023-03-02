9 десертов, которые не запрещено есть в Великий пост

Православные верующие начали соблюдение Великого поста, который является самым строгим в году. Но даже в этот промежуток можно позволить себе некоторые сладости.

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В Великий пост следует полностью отказаться от продуктов животного происхождения. В качестве альтернативы сладостям в период ограничений можно рассмотреть желе, однако заменить в нем желатин на растительный аналог — агар-агар.