5 лучших видов мяса, в которых мало холестерина

Если вы нуждаетесь в диете с низким содержанием холестерина, то вам стоит присмотреться к этим видам мяса.

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Всего существует две разновидности холестерина. Это тот, который находится в пище, а также тот, который перемещается по телу (то есть «холестерин крови», который включает в себя «хороший» и «плохой» тип).

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Организму в любом случае требуется определённое количество холестерина, так как он участвует в строительстве клеток. Но если уровень холестерина будет слишком высоким, то это может привести к осложнениям. Например, к развитию болезней сердца, к атеросклерозу, к образованию тромбов, инфаркту, инсульту.

На уровень холестерина в организме человека могут оказывать влияние многие факторы. Это генетика, возраст, физическая активность, диета. При этом, по словам экспертов, основные причины высокого уровня холестерина в крови - это насыщенные жиры и трансжиры. Поэтому переход на продукты с низким содержанием насыщенных жиров может помочь решить проблему.

Вот в каких разновидностях мяса содержится мало насыщенных жиров и мало холестерина.

Куриная грудка. В ней совсем немного жира и холестерина. В половине такой грудки - всего лишь 73 мг холестерина и менее 1 г насыщенных жиров.

Свиная вырезка. В одной порции сочной свиной вырезки, которая весит около 85 г, только 62 мг холестерина и 1 г насыщенных жиров. Вы можете срезать видимый жир с мяса перед приготовлением и в целом брать меньше кусков, на которых много видимого жира.

Фарш из индейки. Это отличный выбор, поскольку в нём всего 79 мг холестерина и примерно 2 г насыщенных жиров. И всё это - в порции в 85 г.

Круглый стейк. Всё же существует красное мясо, которым вы можете время от времени наслаждаться, если у вас повышен холестерин. Если вам врач разрешил есть такое мясо, то стоит попробовать круглый стейк, в 85 г которого - 65 мг холестерина и около 2 г насыщенных жиров.

Постный говяжий фарш. Постарайтесь выбрать нежирный вариант и стремитесь к 95% постности по возможности. В 95% постного говяжьего фарша содержится 70 мг холестерина и 2,5 г насыщенных жиров на примерно 113 г. Также в магазинах можно найти 90% постную говядину, в которой 73 мг холестерина и примерно 4,5 г насыщенных жиров на порцию.