4 необычных блюда, которые пробовали в Калининграде

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Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Четыре калининградца рассказали «Клопс» о том, как попробовали что-то необычное.

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1. Сюрстрёмминг

Сюрстрёмминг — это шведский деликатес, представляющий собой консервированную квашеную селёдку. Рыба в банке становится тухлой или забродившей. Калининградец Сергей о блюде узнал случайно — видел много роликов на YouTube.

«Люди в первый раз пробуют, и их буквально выворачивает от запаха. Мне было очень смешно, не верилось, что что-то может настолько отвратительно пахнуть и быть съедобным. Было интересно попробовать этот шведский деликатес и проверить себя на стойкость», — вспоминает Сергей.

Весной 2019-го года калининградец с друзьями поехал на веломероприятие с конечной точкой в Швеции. Там появилась идея купить «банку этой грозной селедки».

«Нашёл консерву в обычном супермаркете в центре города. По стоимости на наши выходило примерно 500 рублей. В сувенирных магазинах намного дороже — в районе 1500-2000 рублей», — поделился собеседник «Клопс».

При покупке есть главное правило: банка должна быть вздутой, поскольку внутри продолжается процесс брожения. Сергей нашёл именно такую и всю дорогу домой боялся, что консерва лопнет от жары. В таком случае запах неминуемо накрыл бы всё вокруг.

В Калининграде Сергей скинул друзьям пару видео-дегустаций деликатеса и предложил попробовать: «Все понимали, что это будет отвратительно, но любопытство взяло верх. Традиционно сюрстрёмминг употребляют с хлебом и пивом, поэтому мы взяли всё необходимое и поехали за город, чтобы ароматы не тревожили окружающих». Даже спустя пару дней у некоторых из компании друзей в носу всё равно оставался стойкий запах «тухляка».

«Похоже на запах канализации. Не запах экскрементов и не запах тухлой рыбы, а именно канализации, так сказать ферментированной полуразложившейся органики. Кто работает на очистных сооружениях или имеет доступ в канализационные коллекторы, узнает этот аромат», — отмечает Сергей.

При этом запах не вызвал ни у кого рвотный рефлекс. Отвращение было, но интерес всё равно побеждал — все решительно настроились попробовать хотя бы по кусочку.

«На вкус сюрстрёмминг намного лучше, чем на запах. Кисло-солёная рыба, которая буквально шипит во рту. В сочетании с хлебом и пивом вполне неплохо, хотя и в чистом виде съедобно. С явными позывами столкнулся только один из нас, но и у того обошлось. В итоге мы съели примерно треть или половину банки, после чего перешли на нормальные закуски — селёдка всем надоела», — рассказал калининградец.

Сергей добавил, что вспоминает эту историю с лёгким разочарованием. Он думал, что селёдка «заставит пожалеть о своём существовании», но рыбка оказалось вполне безобидной.

2. Бычьи тестикулы

Артур работает в небольшом калининградском гастробаре. Коллеги с кухни регулярно придумывают и прорабатывают блюда из локальных продуктов. Сначала новинки дегустирует персонал. Иногда получаются шедевры, а иногда — без хорошего чувства юмора не обойтись.

«Однажды шеф несколько часов работал над каким-то замысловатым рецептом. Под вечер нас позвали на кухню снимать пробу. Всем выдали по большой тарелке, а на ней в центре лежит миниатюрный кусочек мяса, украшенный зеленью. Мы посмеялись над «мишленовской» подачей и начали пробовать», — рассказал калининградец.

Парню мясо показалось горьковатым, напоминающим медальоны: «Будто ешь жир в шкварке, но не так нежно, а жёстче. Вкус странноватый. Я удивился и спросил, как удалось так приготовить говядину. Когда шеф открыл тайну и сказал, что это были бычьи яйца, то все разразились смехом. Опыт был действительно забавный», — добавил Артур.

Тестикулы коллеги купили на Центральном рынке. Перед подачей бычьи яйца обваляли в специях и панировке, а затем обжарили.

3. Свиные мозги

Однажды Соня думала, что приготовить на ужин. Неожиданно пришла идея: хочется мозгов. Девушка быстро собралась, сбегала на рынок и купила небольшой пакетик. Оказалось, блюдо готовится не быстро.

«Я почистила их от плёночек, замочила в ледяной в воде на 12 часов, затем сделала маринад из острых специй, кинзы и растительного масла. В интернете вычитала, что такой вариант самый классический. Свиные мозги пожарила в кляре и угостила бабушку. Нам обеим очень понравилось», — описала Соня.

Вкус показался девушке не очень ярким, а вот текстура интересная: мягкая, почти кремовая, «как суфле». Соня до сих пор вспоминает блюдо с удовольствием: кулинарные опыты она проводила, когда жила в Сибири. В Калининграде девушке пока так и не удалось найти подобный продукт на рынке.

4. Колбаса из бобра

Павел — гурман с большим опытом. Он уже успел попробовать акулу, кенгуру, медведя и даже пил змеиную настойку. Недавно мужчина расширил свой «послужной список». Прошлой осенью он с друзьями ездил в Тюмень.

«На рынке чего только нет: колбаса, паштеты из кабана, медведя, бобра. Последний меня особенно порадовал. Я так далеко от дома в России не был никогда — для меня это всё большая экзотика. А любой туризм как раз про то, что мы куда-то едем, изучаем культуру, пробуем её на вкус», — поделился калининградец.

Стандартная палка колбасы из бобра обошлась примерно в 1 200 рублей. Во вкусе действительно различимы необычные нотки, но всё же похоже на говядину — мясо плотное, волокнистое. Различить тонкие оттенки вкуса Павлу не удалось.

«У нас все кричат, что в Калининградской области нашествие бобров, не знают, что с ними делать. Вспомните 16-17 век: тогда люди спокойно ели бобра и считали, что раз у него хвост, значит, это рыба. Отличный заменитель», — подчеркнул мужчина.