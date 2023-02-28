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2 часа назад

7 самых опасных продуктов с пустыми калориями

Чемпионат.com

Из-за них вы набираете вес и не видите результата тренировок.

7 самых опасных продуктов с пустыми калориями
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ирина Дворкина, врач общей практики, экс-директор Фонда «Гилель» в Саратове: Многие самые привычные нам блюда и напитки содержат пустые калории, практически не имеющие питательной ценности. Рацион с большим количеством таких продуктов может привести к увеличению веса и недостатку важных веществ: витаминов, минералов, белка, незаменимых жирных кислот, волокон, необходимых для нормального пищеварения.

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В нашем рационе в основном есть две основные категории продуктов с пустыми калориями:
  • с большим количеством сахара или других подсластителей в составе;
  • с высоким содержанием жиров и масла.

Подслащённые напитки

Лимонады, спортивные и фруктовые смузи, соки. Обязательно проверяйте составы напитков на добавленный сахар. Особенно коварные в этом случае именно соки, которые кажутся нам более полезными за счёт своей натуральности.

Готовые кофейные и чайные напитки (горячие или холодные)

Например, кофе, который можно найти на полке в супермаркете. Такие напитки перегружены сахаром: одна баночка содержит около 190 ккал или почти 8 ч. л. сахара.

Закуски

Выпечка и батончики для завтрака/зерновые батончики/хлеб для тостов (тот, который может храниться неделями и оставаться свежим), батончики с гранолой и для завтрака попадают в эту категорию.

Гранола тоже любит притворяться полезной пищей с волокнами, но на деле мы съедаем практически чистый сахар — в одном батончике мюсли может содержаться около 200 ккал или почти 5 ч. л. сахара.

Подслащённые хлопья для завтраков или каши быстрого приготовления

Проверьте этикетки, прежде чем покупать каши, которые завариваются простым добавлением кипятка.

Пакет овсянки быстрого приготовления содержит около 150 ккал или около 4 ч. л. сахара.

Сахар обычно стоит на втором месте в составе (а состав ранжируется от большего содержания в продукте к меньшему).

Приправы

Майонез, кетчуп, соевый соус могут подкинуть вам много пустых калорий. Майонез возглавляет этот список, потому что он не только содержит большое количество жиров, но и зачастую имеет в составе добавленный сахар.

Многие люди добавляют в бутерброд около 2 ст. л. майонеза или соусов на его основе. А это около 198 ккал и 22 г жира — одного соуса хватило бы на отдельный перекус по количеству калорий.

Чипсы и попкорн для приготовления в микроволновке

Пакет картофельных чипсов весом 120 г содержит около 303 ккал и 20 г жира. Упаковка попкорна содержит 435 ккал и 25 г жира.

При этом сами картофель и кукуруза, которые идут на приготовление этих популярных снеков, имеют питательную ценность.

Замороженные полуфабрикаты

Прогуляйтесь по отделу с замороженными продуктами, и вы найдёте десятки упакованных блюд, которые просто ждут, когда вы их уже приготовите: слойки, пиццы, пельмени и прочее.

Проблема в том, что они полны частично гидрогенизированных жиров и масел. Всего одна упаковка пиццы пепперони из морозильника содержит около 510 ккал и 26 г жира. Остерегайтесь таких продуктов.

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