Названы восполняющие дефицит железа постные продукты

Диетолог Наталья Круглова рассказала россиянам, какие продукты во время Великого Поста могут заменить мясо, молоко и яйца.
Круглова сообщила, что запрещенные во время поста продукты можно заменить свеклой, шпинатом, бобовыми и крупами, среди которых особенно хорошо подойдет гречка. В такой еде много железа, поэтому она поможет предотвратить его дефицит в организме.
– Но важно учитывать, если поставлен диагноз анемия, то только продуктами ситуацию не исправить, необходим прием назначенных врачом препаратов, – добавила диетолог.
Эксперт подчеркнула, что даже во время поста рацион человека должен оставаться полноценным, в него непременно надо включать большое количество овощей, фруктов, круп, а также цельнозерновой хлеб, растительные масла и бобовые.
По словам Кругловой, чтобы организм во время поста получал все необходимое, обычное молоко можно заменить растительным и дополнить рацион орехами, семечками и продуктами из сои. Об этом пишет News.ru.