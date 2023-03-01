Названы восполняющие дефицит железа постные продукты

Диетолог Наталья Круглова рассказала россиянам, какие продукты во время Великого Поста могут заменить мясо, молоко и яйца.

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Круглова сообщила, что запрещенные во время поста продукты можно заменить свеклой, шпинатом, бобовыми и крупами, среди которых особенно хорошо подойдет гречка. В такой еде много железа, поэтому она поможет предотвратить его дефицит в организме.

– Но важно учитывать, если поставлен диагноз анемия, то только продуктами ситуацию не исправить, необходим прием назначенных врачом препаратов, – добавила диетолог.

Эксперт подчеркнула, что даже во время поста рацион человека должен оставаться полноценным, в него непременно надо включать большое количество овощей, фруктов, круп, а также цельнозерновой хлеб, растительные масла и бобовые.