Как выбрать самые лучшие финики

Финики — одно из любимых лакомств россиян. В Роспотребнадзоре решили напомнить о пользе этого плода и рассказать, как нужно его выбирать.

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Финики богаты медью, железом, магнием, цинком, марганцем, калием, кальцием и витаминами А, С, В1, В2, В6. При этом они очень калорийны, но их всё равно рекомендуют для замены сладостей из-за их полезности.

Эксперты уверяют, что финики пригодятся для борьбы с вирусными инфекциями и кашлем. Плоды также тонизируют и дают силы.

Они полезны при анемии, гипертонии, запорах и кишечных расстройствах, их рекомендуют есть для улучшения мозговой деятельности и состояния микрофлоры кишечника.

«Несмотря на все полезные свойства, финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ, например вздутие, расстройство желудка или диарея», — предупредили специалисты.

Как выбрать и хранить финики?

Они должны быть равномерного тёмно-коричневого цвета. Более светлый цвет говорит о том, что финики ещё не созрели.

Покупать стоит матовые цельные финики без механических повреждений, в меру мягкие, но не слишком жёсткие.

Считается, что лучше выбирать плоды с косточкой, так как они сохраняют много витаминов и полезных минералов. Также на плодах не должно быть трещин.