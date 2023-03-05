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3 часа назад

Как приготовить постный борщ: видео

Мира Маркина

Во время Великого поста запрещены продукты животного происхождения. Однако, если очень хочется в этот период борщ, можно сделать его без мяса и сметаны.

Рецептом любимого многими супа поделилась кулинарный блогер @vkusnota_poleznota в TikTok. Он понравится не только тем, кто постится. Постный борщ подойдет и тем, кто просто хочет сделать блюдо более диетическим или придерживается вегетарианства.

Приготовление борща займет у вас примерно 45 минут. Для этого вам понадобится:

  • капуста;
  • свекла;
  • картофель;
  • перцы;
  • лук;
  • лимонный сок;
  • соль, сахар;
  • кетчуп или томатная паста;

Подавать суп можно с постным майонезом.

Полный рецепт борща смотрите в видео.

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