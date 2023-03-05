Как приготовить постный борщ: видео

Во время Великого поста запрещены продукты животного происхождения. Однако, если очень хочется в этот период борщ, можно сделать его без мяса и сметаны.
Рецептом любимого многими супа поделилась кулинарный блогер @vkusnota_poleznota в TikTok. Он понравится не только тем, кто постится. Постный борщ подойдет и тем, кто просто хочет сделать блюдо более диетическим или придерживается вегетарианства.
Приготовление борща займет у вас примерно 45 минут. Для этого вам понадобится:
Подавать суп можно с постным майонезом.
Полный рецепт борща смотрите в видео.
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