Как приготовить постный борщ: видео

Во время Великого поста запрещены продукты животного происхождения. Однако, если очень хочется в этот период борщ, можно сделать его без мяса и сметаны.

Рецептом любимого многими супа поделилась кулинарный блогер @vkusnota_poleznota в TikTok. Он понравится не только тем, кто постится. Постный борщ подойдет и тем, кто просто хочет сделать блюдо более диетическим или придерживается вегетарианства.

Приготовление борща займет у вас примерно 45 минут. Для этого вам понадобится:

капуста;

свекла;

картофель;

перцы;

лук;

лимонный сок;

соль, сахар;

кетчуп или томатная паста;

Подавать суп можно с постным майонезом.

Полный рецепт борща смотрите в видео.