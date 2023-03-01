Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
32 минуты назад

Определена самая безопасная для окружающей среды диета

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Университета Тулейна определили самую безопасную для окружающей среды диету. Результаты работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Определена самая безопасная для окружающей среды диета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для этого авторы сравнили две популярные диеты — кето и палео. Их оценили как по питательным составляющим, так и по экологическому воздействию. Полученные данные основывались на исследовании рациона питания более чем 16 тысяч взрослых.

В кетогенной диете приоритет отдается большому количеству жиров и малому количеству углеводов. Анализ специалистов показал, что этот способ питания провоцирует образование почти трех килограммов углекислого газа на каждую 1000 потребляемых калорий. В свою очередь палеолитическая диета, которая исключает зерновые и бобовые, зато подразумевает преобладание мяса, орехов и овощей, имела самый низкий показатель качества питания, а также обладала высоким углеродным следом (2,6 килограмма углекислого газа на 1000 калорий).

При этом наименьшее влияние на климат оказывают веганы, выделяя 0,7 килограмма углекислого газа на каждую 1000 калорий. Затем идут вегетарианские и пескатарианские диеты. Кроме того, пескатарианская диета набрала наибольшее количество баллов по питательному составу, за ней следуют вегетарианские и веганские диеты.

Самая распространенная диета — всеядная, которой придерживались 86 процентов участников опроса — находилась ровно посередине как по качеству, так и по экологичности. Исследователи считают, что если бы треть тех, кто соблюдает всеядную диету, стала вегетарианцами, то это было бы эквивалентно устранению последствий от преодоления 547 миллионов километров на транспорте ежедневно.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий