Минестроне: видеорецепт вкусного и полезного постного супа

Во время поста не стоит ограничиваться одной гречкой с овощами или грибами.

Чтобы рацион был разнообразным и питательным, важно добавлять в него как вторые блюда, так и супы. Ведь первое блюдо вовсе не обязательно должно включать в себя мясо.

В этом материале "Рамблер" делится видеорецептом овощного постного итальянского супа "Минестроне". Этот рецепт мы нашли в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @ekaterinakumi.

Для пассеровки к супу вам понадобятся лук, морковь, стебель сельдерея и чеснок, а далее в кастрюлю можно добавлять абсолютно любые овощи.

Как это сделала автор видео и что из этого получилось, смотрите в ролике.