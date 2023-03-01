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3 часа назад

Минестроне: видеорецепт вкусного и полезного постного супа

Мира Маркина

Во время поста не стоит ограничиваться одной гречкой с овощами или грибами.

Чтобы рацион был разнообразным и питательным, важно добавлять в него как вторые блюда, так и супы. Ведь первое блюдо вовсе не обязательно должно включать в себя мясо.

В этом материале "Рамблер" делится видеорецептом овощного постного итальянского супа "Минестроне". Этот рецепт мы нашли в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @ekaterinakumi.

Что можно есть в Великий пост

Для пассеровки к супу вам понадобятся лук, морковь, стебель сельдерея и чеснок, а далее в кастрюлю можно добавлять абсолютно любые овощи.

Как это сделала автор видео и что из этого получилось, смотрите в ролике.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем заменить мясо во время поста.

Еда,Видео,
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