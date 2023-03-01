Чайный гриб: польза, как правильно приготовить комбучу

Казалось бы, давно забытый чайный гриб навсегда остался в прошлом. Но на самом деле он переживает второе рождение под новым и очень красивым названием – комбуча. Действительно употребление ферментированного напитка может пойти на пользу организму.

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«Рамблер» рассказывает, кому полезен чайный гриб, кому стоит воздержаться от его употребления, как его правильно готовить и ухаживать за ним.

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Как работает чайный гриб

Считается, что комбучу придумали в Китае. Для приготовления напитка используются следующие продукты:

чай зеленый или черный,

сахар,

дрожжи,

бактерии.

Что нужно сделать:

заварить чай,

добавить немного сахара,

поместить в подслащенный чай зооглею – слизистую массу из бактерий и дрожжей,

дать процессам брожения сделать свое дело.

На выходе получится кисло-сладкий и немного терпкий напиток – комбуча. А зооглею вновь заливают сладким чаем.

В чем польза чайного гриба

Польза напитка из чайного гриба обусловлена его составом:

витамины группы В,

антиоксиданты,

пробиотики.

Питательная ценность напитка отличается в зависимости от производителя, поэтому всегда стоит искать эту информацию на этикетки. Как правило, калорийность комбучи составляет около 30 калорий.

Несмотря на то, что исследований на эту тему было не так много, считается, что комбуча полезна для кишечника, поскольку содержит пробиотики в своем составе, как квашеная капуста, кимчи и другие ферментированные продукты. Тем не менее следует помнить, что чайный гриб не панацея, а значит следует придерживаться принципов правильного питания в целом и не забывать включать в свой ежедневный рацион достаточное количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов.

В комбуче, приготовленной из зеленого чая, содержатся те же полифенолы, которые действуют как антиоксиданты. Кроме того, напиток из чайного гриба помогает контролировать вес, может снижать уровень сахара в крови.

Кому противопоказан чайный гриб

Несмотря на всю пользу чайный гриб рекомендован не всем. Воздержаться от его употребления следует:

беременным и кормящим женщинам,

тем, кто страдает от повышенной кислотности желудка,

людям с ослабленной иммунной системой,

людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

Важно знать, что в комбуче домашнего приготовления содержится алкоголь, который неизбежно образуется в процессе брожения. Если вы покупаете напиток в магазине, то в нем содержание алкоголя не будет превышать 0,5 процента.

Также напиток из чайного гриба может повредить эмаль, это происходит из-за содержащихся в нем кислот.

Как правильно приготовить комбучу дома

Самое главное – раздобыть чайный гриб. Попросите друзей поделиться или купите в магазине. Обязательно осмотрите и понюхайте его, на нем не должно быть плесени, запах должен быть приятным, не гнилостным. А дальше порядок действий такой:

заварите любой чай, который вам нравится – черный, зеленый, пуэр, улун, процедите, никаких чаинок не должно остаться; добавьте сахар, начните с двух столовых ложек на трехлитровую банку, а затем отрегулируете по вкусу, тщательно размешайте, чтобы все кристаллики полностью растворились; поместите гриб в банку, накройте марлей или специальной крышкой с отверстиями и оставьте в теплом месте на 5-10 дней; когда напиток будет готов, процедите, разлейте по бутылочкам, а гриб с остатками напитка вновь залейте теплой водой с чаем.

Что делать с чайным грибом

Дважды в месяц промывайте чайный гриб теплой кипяченой водой.

Если гриб сильно увеличился в размерах, убирайте лишние слои.

Не оставляйте чайный гриб под прямыми солнечными лучами или на сквозняке.

Если хотите сделать перерыв в приготовлении комбучи, оставьте гриб в холодильнике на несколько недель.

Если хотите сделать более длительный перерыв, чайный гриб можно высушить. Выложите на чистую ровную поверхность, прикройте марлей, не забывайте переворачивать. Через пару недель, когда гриб полностью высохнет, заверните в бумагу и уберите в сухое темное место.