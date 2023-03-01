Чайный гриб: польза, как правильно приготовить комбучу

Казалось бы, давно забытый чайный гриб навсегда остался в прошлом. Но на самом деле он переживает второе рождение под новым и очень красивым названием – комбуча. Действительно употребление ферментированного напитка может пойти на пользу организму.
«Рамблер» рассказывает, кому полезен чайный гриб, кому стоит воздержаться от его употребления, как его правильно готовить и ухаживать за ним.
Считается, что комбучу придумали в Китае. Для приготовления напитка используются следующие продукты:
Что нужно сделать:
На выходе получится кисло-сладкий и немного терпкий напиток – комбуча. А зооглею вновь заливают сладким чаем.
Польза напитка из чайного гриба обусловлена его составом:
Питательная ценность напитка отличается в зависимости от производителя, поэтому всегда стоит искать эту информацию на этикетки. Как правило, калорийность комбучи составляет около 30 калорий.
Несмотря на то, что исследований на эту тему было не так много, считается, что комбуча полезна для кишечника, поскольку содержит пробиотики в своем составе, как квашеная капуста, кимчи и другие ферментированные продукты. Тем не менее следует помнить, что чайный гриб не панацея, а значит следует придерживаться принципов правильного питания в целом и не забывать включать в свой ежедневный рацион достаточное количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов.
В комбуче, приготовленной из зеленого чая, содержатся те же полифенолы, которые действуют как антиоксиданты. Кроме того, напиток из чайного гриба помогает контролировать вес, может снижать уровень сахара в крови.
Несмотря на всю пользу чайный гриб рекомендован не всем. Воздержаться от его употребления следует:
Важно знать, что в комбуче домашнего приготовления содержится алкоголь, который неизбежно образуется в процессе брожения. Если вы покупаете напиток в магазине, то в нем содержание алкоголя не будет превышать 0,5 процента.
Также напиток из чайного гриба может повредить эмаль, это происходит из-за содержащихся в нем кислот.
Самое главное – раздобыть чайный гриб. Попросите друзей поделиться или купите в магазине. Обязательно осмотрите и понюхайте его, на нем не должно быть плесени, запах должен быть приятным, не гнилостным. А дальше порядок действий такой: