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Как выбрать качественное мясо

Для мяса и полуфабрикатов установлены строгие сроки годности, а также особый режим хранения. Эти продукты могут быстро портиться, что чревато пищевыми отравлениями.

Как выбрать качественное мясо
© Секрет Фирмы

Чтобы избежать таких проблем, стоит прислушаться к советам экспертов проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». Они рассказали о том, как выбрать мясо, а также отличить охлаждённый продукт от размороженного.

Итак, выбирая в магазине или на рынке мясо, важно помнить, что его цвет не должен иметь коричнево-серых или зелёных оттенков, а наличие белого налёта говорит о том, что продукт начал портиться.

У свежего мяса должен быть лёгкий запах без неприятных примесей, при надавливании оно быстро возвращает первоначальную форму. Если есть вкрапления жира, они должны иметь белый или кремовый оттенок и при этом не крошиться.

Наконец, при выборе мяса, продающегося в заводской упаковке, важно обратить внимание на дату изготовления и срок годности, а также на рекомендованные условия хранения.

И конечно, продажа сырого мяса и полуфабрикатов должна проводиться в специальных секциях и при наличии документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукта.

Другой вопрос, который встаёт перед покупателем, — замороженное брать мясо или охлаждённое.

Первое почти наверняка будет дешевле, а иногда и не уступать по качеству, но всё же как понять, что вы имеете дело именно с охлаждённым продуктом, а не размороженным?

Прежде всего нужно оценить мясо визуально. При открытом хранении на поверхности охлаждённого продукта возникает тонкая корочка с розовым оттенком, а подкожный жир у мяса после разморозки принимает красноватый оттенок.

На ощупь охлаждённое мясо будет мягким и эластичным, не должно быть ощущения липкости.

При покупке мяса на кости стоит обратить внимание на цвет костного мозга. Он должен быть бледно-жёлтым, а по консистенции — упругим. Сухожилия у мяса окажутся гладкими, блестящими и тоже упругими.

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