Пост празднику не помеха: готовим медовик без яиц и сметаны

Постные рецепты могут быть вкусными. Не верите? Попробуйте приготовить медовый торт по рецепту «Рамблера». Десерт получается пропитанным, в меру сладким с отчетливым фруктовым ароматом. Его можно есть тем, кто соблюдает Великий пост и следит за фигурой.

Фото: Unsplash Unsplash

Ингредиенты (для формы диаметром 16 сантиметров)

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Тесто

100 гр меда (только не берите гречишный, при нагревании он может горчить)

100 гр кипяченой воды комнатной температуры

100 гр растительного масла без запаха

100 гр сахара

400 гр пшеничной муки

одна чайная ложка разрыхлителя

Крем

600 гр фруктового сока пакетированного (в идеале – без сахара, отлично подойдет цитрусовый)

80 гр сахара

70 гр манной крупы

Важно: если у вас форма большего диаметра, обязательно сделайте перерасчет ингредиентов. В противном случае результат может быть совсем не таким, как вы ожидали.

Приготовление

Для начала сварим крем, так как ему нужно будет время на остывание и стабилизацию. Возьмем кастрюлю или сотейник, выльем в него сок. Ставим посуду на огонь, добавляем сахар и манную крупу. Чтобы не было комочков, можно периодически помешивать крем венчиком. Как только манная крупа набухнет и станет мягкой, кастрюлю можно снимать с плиты. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и отставьте.

Чтобы приготовить коржи, вылейте в кастрюлю или сотейник мед, воду и растительное масло, всыпьте сахар. Медленно нагрейте смесь – до растворения кристалликов сахара. Пока процесс не завершен, просейте муку с разрыхлителем. Затем добавьте ее в горячую медовую смесь. Замешайте тесто. Оно будет липким. Если добавить муки больше, коржи будут менее нежными.

Раскатывать липкое тесто рекомендуем сразу на противне (или бумаге для выпечки), накрыв шарик теста полиэтиленовым пакетом. Каждый корж должен быть толщиной примерно один-два миллиметра.

Затем убираем полиэтилен, накалываем вилкой каждый коржик и отправляем выпекаться в разогретую до 160 градусов духовку на пять-семь минут в среднем.

Важно: если корж большего диаметра или толщины, время выпекания увеличится.

Корж лучше обрезать сразу после выпечки. Как только он остынет, станет очень хрупким. Обрезки коржей мы измельчим в крошку, чтобы украсить торт на финальном этапе.

Остывший крем переложите в посуду, удобную для взбивания, и взбейте миксером на высокой скорости. Он станет светлее и увеличится в объеме.

Перед тем, как установить корж, положите на блюдо немного крема по центру. Чередуя коржи и слои крема, собираем медовик. Если есть орехи, можно измельчить их и добавить в крем или посыпать ими некоторые коржики. Для удобства сборки используйте кулинарное кольцо.

Накройте торт пленкой и отправьте в холодильник для пропитки и стабилизации. Лучше всего оставить медовик на ночь. Утром убираем кулинарное кольцо, пленку и посыпаем борта и плоскость торта крошкой из измельченных коржей.