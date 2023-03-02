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1 час назад

Подавляет тягу к сладкому: названы четыре лучших перекуса для похудения

Вечерняя Москва

Желающим сбросить вес нужно выбирать для перекуса полезные и сытные закуски, которые сочетают в себе белки, жиры и сложные углеводы. Переход на более здоровые перекусы в долгосрочной перспективе поможет без труда сбросить несколько килограммов. Диетологи назвали питательные закуски, которые ускоряют обмен веществ и предотвращают скопление в организме лишнего жира. Об этом пишет американское издание She Finds.

Подавляет тягу к сладкому: 4 лучших перекуса для похудения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Хумус и овощи

Нутрициолог Лиза Янг посоветовала худеющим и всем, кто придерживается здорового образа жизни, перекусывать хумусом с овощами.

"Хумус содержит белок и поможет долго сохранить чувство сытости. Овощи — источник клетчатки, которая ответственна за похудение", — пояснила эксперт.

Яблоки и ореховое масло

Яблоки с ореховым маслом — питательная и низкокалорийная закуска, заверила тренер по снижению веса Джоанна Вен. Яблоко — источник пищевых волокон, витаминов и антиоксидантов, которые помогут ускорить метаболизм. Ореховое масло в свою очередь богато белком и отлично насыщает.

По словам специалиста, яблоки помогают подавить тягу к сладкому, так как содержат пектин. Этот элемент предотвращает скачки сахара в крови, из-за которых накапливается жир.

Греческий йогурт со свежими ягодами

Греческий йогурт — отличный перекус, так как в нем мало калорий, но много белка, рассказал диетолог Джей Коуэн.

"Кисломолочный продукт также содержит пробиотики — полезные для здоровья кишечника бактерии, которые помогают хорошо усваиваться веществам из пищи и поддерживают иммунную систему", — пояснил специалист.

Здоровый кишечник регулирует обмен веществ в организме, что приводит к потере веса.

В качестве добавки к йогурту стоит выбирать свежие ягоды — клубнику, чернику, малину, ежевику. Диетолог Лиза Бест отметила, что эти продукты сделают человека не только стройнее, но и здоровее.

Смесь из орехов и сухофруктов

Смесь из орехов и сухофруктов — закуска с высоким содержанием клетчатки и белка. Все ингредиенты смеси питают тело и позволяют быстро подавить голод. По словам Бест, это к тому же идеальный перекус для тех, кто в дороге.

Еда,Лиза Янг,
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