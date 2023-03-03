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27 минут назад

Готовим рататуй как в мультфильме: видео

Мира Маркина

Пожалуй, не много найдется тех, кто не слышал о таком популярном блюде французской кухни, как рататуй.

Секрет его популярности не только в красоте и вкусовых качествах, но и в том, что в в 2007 году на экраны вышел одноименный мультфильм.

"Рамблер" нашел отличный рецепт, который поможет вам приготовить это прованское блюдо для своих домашних.

Кстати, блюдо подойдет для тех, кто соблюдает пост.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @foodmimi опубликовала на своей странице видеорецепт, в котором рассказала как и из чего готовится рататуй.

Минестроне: видеорецепт вкусного и полезного постного супа

Вам понадобятся:

  • баклажаны
  • цукини
  • помидоры
  • кабачки
  • болгарские перцы
  • моцарелла или брынза
  • соль, сахар и специи по вкусу.

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить идеальную закуску из бюджетных продуктов.

Еда,Видео,
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