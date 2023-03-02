Как правильно готовить мясо

Мясо полезно для нашего организма. Учёные из Университета Торонто показали, что регулярное употребление мяса с овощами быстрее всего помогает снижению веса и нормализации обмена веществ. Несбалансированное питание плохо влияет на здоровье и может спровоцировать анемию, заболевания ЖКТ, частые простуды и другие проблемы, заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. При этом мясо надо готовить правильно.

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Во время варки рекомендуется слить воду после закипания (её ещё называют первым бульоном), а потом заливать мясо свежей водой и варить уже в ней. Такой подход избавляет мясо от остатков антибиотиков, которые животное могло получать при жизни, заявила специалист.

Некоторые россияне любят есть мясо с кровью, однако всё ещё задаются вопросом, насколько это безопасно. Старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Варужан Саркисян объяснил, что «кровь» в данном случае — всего лишь мясной сок, ведь настоящая кровь вышла ещё при забое.

«Если мясо из надёжного источника и оно не содержало никаких паразитов, то стейк с кровью вполне безопасен», — сказал Саркисян.

При этом в Роспотребнадзоре советуют заказывать такое мясо в ресторанах, а не готовить его дома, потому что для общепита есть жёсткие санитарные правила, а дома можно допустить ошибку в хранении.