5 необычных способов перестать есть шоколад

За желанием уплести очередную плитку любимого продукта может скрываться кое-что важное.

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Когда заканчивается яркость жизни и приятные впечатления, начинается тяга к шоколаду. Пищевая индустрия придумала множество невероятных сортов продукта: с карамелью, солью, перцем, мятой, апельсином, орехами и печеньем, изюмом. Как будто специально, чтобы нам было сложно сделать выбор и хотелось всё больше и больше.

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Придать значимость процессу

Нет, я не призываю вас петь гимн шоколаду. Но рекомендую не есть продукт на ходу, во время просмотра фильма или скроллинга ленты социальных сетей. Мозг в такие моменты не успевает почувствовать глубину вкуса и отследить количество съеденного.

Если речь идёт о маленькой плитке шоколада, это не так страшно. Но таким же способом можно заглотить большую порцию и не заметить. Особенно если продукт вкусный, фильм интересный, а вам немного грустно и одиноко.

Слоуфуд или медленное поглощение еды

Попробуйте положить на язык кусочек шоколада, почувствовать, как он медленно тает во рту, какая у него вязкая и тёплая структура. Вкусовые эффекты будут намного ярче, а процесс поглощения замедлится.

Ощущение наполненности придёт гораздо быстрее. И вам вполне может хватить одной-двух дольки вместо целой плитки.

Эфирные масла

Ароматы создают дополнительные оттенки вкуса и усиливают их насыщенность. Вспомните себя с насморком. Именно из-за отсутствия ароматов еда казалась пресной и невкусной. Вы с трудом отличали яблоко от груши и даже картошки, которая по текстуре схожа с яблоком. А кофе без аромата был просто горьким бодрящим напитком.

Если перед употреблением шоколада вдохнуть эфирное масло, то вкус шоколада станет ярче и приобретёт дополнительный вкусовой оттенок. Ароматную жидкость не нужно капать на шоколад и употреблять внутрь. Достаточно просто вдыхать.

Апельсин, мята, шоколад, лаванда, сандаловое дерево, пачули – выбирайте на свой вкус. Можно экспериментировать и попробовать сразу несколько.

Аффирмации

Как правило, мы едим шоколад, когда нам не хватает любви, тепла, защищённости, уюта. Нам кажется, что мы недостаточно хороши, с нами что-то не так, кто-то не уделяет нам внимания, и мы пытаемся заполнить эту пустоту сладким, которое повышает настроение благодаря активации выработки эндорфинов или гормонов счастья.

Если во время употребления шоколада говорить аффирмацию: «Меня достаточно. Я любим(а)», то потребуется гораздо меньше шоколада для ощущения счастья.

В предыдущем материале разобрали, какой шоколад лучше — 55% или 85%.

Докопаться до сути

Можно стать самому себе коучем и психологом и попытаться выяснить, что вы хотите вместо шоколада. А затем дать себе это. Для этого необходима максимальная честность с собой. Ручка с бумагой сделают процесс ещё более глубоким. То, что выгружается на чистый лист, освобождается из подсознания.

Итак, положите перед собой шоколад, посмотрите на него и спросите себя: что я на самом деле хочу? Я хочу не сладкое, а…. И выписывайте всё то, что придёт в голову: новых впечатлений, душевной теплоты, объятий, любви, секса, быть в состоянии ребёнка, праздника и т. д.

Затем спросите себя: как я могу себе это дать? Возможно, пришло время встретиться с друзьями, отправиться в кино, в короткое путешествие или просто сходить в спа и получить порцию прикосновений и тепла через массаж.