Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что мед не следует есть при аллергии, сахарном диабете, лишнем весе и жировом гепатозе (жировой болезни печени). Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".
По словам медика, в первую очередь, отказаться от меда следует тем, у кого аллергия на этот продукт, а также людям с сахарным диабетом, лишним весом. Дело в том, что мед – достаточно калорийный и аллергенный продукт.
Говоря о жировом гепатозе, эксперт отметила, что он чаще всего идет вместе с лишним весом. При этом заболевании фруктоза, которая содержится в меде, является неподходящим продуктом и может только усугубить проблему.
Дианова также отметила, что здоровым людям также следует употреблять мед в ограниченном количестве:
"Только 1–2 чайные ложки, и при этом если человек уверен, что у него нет добавленного сахара в рационе. Всемирная организация здравоохранения считает, что норма употребления сахара – до 50 граммов в сутки, но лучше, если это будет 25–30 граммов".