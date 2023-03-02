Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что мед не следует есть при аллергии, сахарном диабете, лишнем весе и жировом гепатозе (жировой болезни печени). Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, в первую очередь, отказаться от меда следует тем, у кого аллергия на этот продукт, а также людям с сахарным диабетом, лишним весом. Дело в том, что мед – достаточно калорийный и аллергенный продукт.

Говоря о жировом гепатозе, эксперт отметила, что он чаще всего идет вместе с лишним весом. При этом заболевании фруктоза, которая содержится в меде, является неподходящим продуктом и может только усугубить проблему.

Дианова также отметила, что здоровым людям также следует употреблять мед в ограниченном количестве: