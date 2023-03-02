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1 час назад

Диетолог Дианова раскрыла опасность меда для некоторых людей

Мария Иглина

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что мед не следует есть при аллергии, сахарном диабете, лишнем весе и жировом гепатозе (жировой болезни печени). Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, в первую очередь, отказаться от меда следует тем, у кого аллергия на этот продукт, а также людям с сахарным диабетом, лишним весом. Дело в том, что мед – достаточно калорийный и аллергенный продукт.

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Говоря о жировом гепатозе, эксперт отметила, что он чаще всего идет вместе с лишним весом. При этом заболевании фруктоза, которая содержится в меде, является неподходящим продуктом и может только усугубить проблему.

Дианова также отметила, что здоровым людям также следует употреблять мед в ограниченном количестве:

"Только 1–2 чайные ложки, и при этом если человек уверен, что у него нет добавленного сахара в рационе. Всемирная организация здравоохранения считает, что норма употребления сахара – до 50 граммов в сутки, но лучше, если это будет 25–30 граммов".

Ранее генетик перечислил продукты, которые подделывают чаще других.

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