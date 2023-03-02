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2 часа назад

Укроп или лук? Россиянам рассказали, с какой зеленью полезнее есть картошку

Секрет Фирмы

Россияне любят картошку — это факт. Из неё столько блюд можно приготовить, что просто глаза разбегаются. Варёная, жареная, печёная, в мундире или без, в пирогах и драниках, в жарком или супе — везде сгодится этот корнеплод. Самые простые и быстрые варианты гарнира — отварная картошка и пюре. В варёный картофель часто кладут нехилый кусок сливочного масла и посыпают всё свежей зеленью. Оказывается, что если выбрать правильную посыпку, то блюдо станет полезнее.

Россиянам рассказали, с какой зеленью полезнее есть картошку
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста по питанию и пищевым технологиям Варшавского университета естественных наук профессора Эвелины Халлманн, лучше выбрать лук, а не укроп. Конечно, о вкусах никто не спорит, но сочетание картошки и лука будет полезнее для здоровья.

Дело в том, что витамин С, который содержится в корнеплоде, будет лучше усваиваться при взаимодействии с рутином (это вещество-антиоксидант) из лука. Вместе эти вещества будут работать намного эффективнее, чем по отдельности.

Также специалист рассказала, что в картошке много калия, который помогает снижать давление, и хлорогеновой кислоты, которая поможет похудеть. Вопреки расхожему мнению, от картофеля не полнеют, вес набирают от соусов, которые к нему добавляют.

Еда,
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