Россиянам рассказали, с какой зеленью полезнее есть картошку

Россияне любят картошку — это факт. Из неё столько блюд можно приготовить, что просто глаза разбегаются. Варёная, жареная, печёная, в мундире или без, в пирогах и драниках, в жарком или супе — везде сгодится этот корнеплод. Самые простые и быстрые варианты гарнира — отварная картошка и пюре. В варёный картофель часто кладут нехилый кусок сливочного масла и посыпают всё свежей зеленью. Оказывается, что если выбрать правильную посыпку, то блюдо станет полезнее.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста по питанию и пищевым технологиям Варшавского университета естественных наук профессора Эвелины Халлманн, лучше выбрать лук, а не укроп. Конечно, о вкусах никто не спорит, но сочетание картошки и лука будет полезнее для здоровья.

Дело в том, что витамин С, который содержится в корнеплоде, будет лучше усваиваться при взаимодействии с рутином (это вещество-антиоксидант) из лука. Вместе эти вещества будут работать намного эффективнее, чем по отдельности.