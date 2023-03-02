Постный майонез назвали опасным для некоторых людей

Для некоторых людей постный майонез опаснее, чем классический, рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова. Вред этого соуса она назвала в беседе с News.ru.

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Диетолог указала, что и обычный майонез является достаточно жирной и вредной добавкой к еде.

«А постный майонез из-за большего содержания крахмала оказывает гораздо более губительное влияние на людей, страдающих панкреатитом, болезнями печени», — предостерегла она.