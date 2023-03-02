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2 часа назад

Жители каких стран едят морских коньков

Ferra.ru

Морской конёк - это рыба. Причём его ближайший родственник - рыба-игла. В некоторых странах морских коньков действительно едят. Но есть при этом несколько нюансов.

Жители каких стран едят морских коньков
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В морском коньке мяса на самом деле почти нет: всё из-за того, что тело этого животного покрыто шипами и кожистыми наростами. Несмотря на это, с ним готовят разные блюда. Больше всего морские коньки ценятся в азиатских странах. Их там даже едят в качестве деликатеса в вяленом виде.

Из вяленых морских коньков делают лёгкие закуски, супы, салаты. Азиаты считают, что такое мясо содержит много витаминов и положительно влияет на потенцию у мужчин.

Кроме того, вы запросто увидите вяленых морских коньков в качестве уличной еды в туристических районах Азии.

В самых элитных ресторанах мира довольно популярно такое блюдо, как икра морских коньков. А ещё едят печень, глаза этих рыб.

Наконец, во Вьетнаме вы можете заказать блюдо под названием «Морской конёк тушёный с курицей». Жители Азии также заливают морских коньков рисовой водкой и делают из этого настойки.

Однако во многих странах Азии морские коньки занесены в Красную книгу из-за их чрезмерного вылова.

Еда,
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