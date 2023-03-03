Продукты, которые могут подорвать иммунитет

Журналисты часто составляют списки продуктов, которые помогают нам укреплять иммунитет, чтобы лучше противостоять инфекциям и болезням.
В этот раз решено было пойти от противного и поговорить о пунктах повседневной корзины, которые кажутся всем полезными универсальными и привычными.
В подборку вошли кофе, шоколад, яйца и ещё четыре позиции.
Как объяснила гастроэнтеролог Наталья Бартошевич, в случае с куриными яйцами более реальную угрозу несёт не потенциальный сальмонеллёз или избыток холестерина, а содержащийся в них белок авидин.
Связываясь в организме с биотином, он приводит к его дефициту, который в свою очередь вызывает проблемы с кожей, волосами и даже мышечную дистонию.
Впрочем, в панику впадать тоже не надо. Дезактивировать авидин в яйцах просто. Их надо приготовить. Термическая обработка сведёт опасность на нет.
В случае с кофе здоровому человеку вполне можно ежедневно выпивать 3–4 чашки (если, конечно, нет противопоказаний). А вот если позволять себе больше пяти чашек в день, нервная система начнёт реагировать на избыток кофеина раздражительностью, тревожностью, или же наоборот апатией. Ну и риски заболеть гриппом или ОРВИ будут повышаться из-за негативного влияния на иммунитет.
Из субпродуктов можно и нужно готовить питательные блюда. Почки и печень, например, богаты многими витаминами, но важно учитывать возраст животного и условия, в которых его растили. Согласитесь, факторы, которые в современных условиях отследить можно далеко не всегда. Животных же вакцинируют, добавляют им в корм антибиотики, а субпродукты — это органы детоксикации. Так что, имея дело с ними, важно сохранять осторожность и умеренность.
Примерно такие же вопросы и к морепродуктам. Хорошо бы знать, где и как их вылавливали, ну или, по крайней мере, обращать внимание на внешний вид.
«В естественных условиях красная рыба имеет мясо не красного цвета, а слабо-оранжевого. Но производители добавляют красители, что снижает биологическую ценность этой рыбы», — рассказала эксперт изданию NGS.ru.
Икра, устрицы, креветки и моллюски в большом количестве — это удар по печени и почкам, а последние ещё и сильнее других морепродуктов накапливают вредные последствия жизнедеятельности человека.
Лишний вес и избыточное употребление красного мяса — это факторы, которые пусть не сразу могут приводить к колоректальному раку, рассказал врач-уролог Александр Гальперин. Активным мясоедам стоит помнить, что если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в 95% случаев его ещё можно вылечить. В зоне риска находятся люди старше 60 лет.
Налегать на шоколад при всех его известных полезных качествах тоже не стоит. Об опасности избытка кофеина мы уже говорили, сахар в больших количествах приводит к ожирению и другим проблемам, а ещё для мужчин любовь к шоколаду грозит разрастанием тканей молочных желёз и нарушением половых функций.
Знакомая с детства манная каша, которая легко варится и почти всем нравится, из-за малого количества клетчатки не нагружает ЖКТ, зато с утра даёт организму заряд калорий и, соответственно, энергии. Тем не менее, если вы не ребёнок с недобром веса или больной, восстанавливающийся после тяжёлых проблем со здоровьем, завтракая регулярно манкой, вы сможете добиться только стабильной прибавки в весе. К тому же, в составе этой каши есть глютен, которого сейчас многие пытаются избегать. Манка — богатый источник крахмала, чистый и быстрый углевод, а пожилым помимо прочего грозит ещё и остеопорозом.