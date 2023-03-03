Как цвет яблок влияет на их свойства

Яблоки разных цветов обладают такими же разными свойствами. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Новикова, сообщает PRIMPRESS.
По ее мнению, зеленые яблоки самые диетические и гипоаллергенные. Именно поэтому их разрешают в больницах и добавляют в рацион худеющих.
Красный фрукт содержит больше калорий, но богат железом. Поэтому такие яблоки подойдут людям с заболеваниями почек и печени, но противопоказаны диабетикам. Кроме того, они оказывают большую нагрузку на эмаль зубов.
«Они более калорийны по сравнению с зелеными, но при этом железа в таких яблоках гораздо больше. Их рекомендуется употреблять при при сердечно-сосудистых заболеваниях (и для профилактики), болезнях почек и печени», – сказала Екатерина Новикова.
Желтые яблоки содержат пектин, который помогает бороться с холестерином. Кроме того, чем толще кожура, тем больше полезных веществ у фрукта.