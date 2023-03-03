Как цвет яблок влияет на их свойства

«Они более калорийны по сравнению с зелеными, но при этом железа в таких яблоках гораздо больше. Их рекомендуется употреблять при при сердечно-сосудистых заболеваниях (и для профилактики), болезнях почек и печени», – сказала Екатерина Новикова.