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20 минут назад

Как цвет яблок влияет на их свойства

Primpress

Яблоки разных цветов обладают такими же разными свойствами. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Новикова, сообщает PRIMPRESS.

Как цвет яблок влияет на их свойства
Фото: Источник PRIMPRESS Источник PRIMPRESS

По ее мнению, зеленые яблоки самые диетические и гипоаллергенные. Именно поэтому их разрешают в больницах и добавляют в рацион худеющих.

Красный фрукт содержит больше калорий, но богат железом. Поэтому такие яблоки подойдут людям с заболеваниями почек и печени, но противопоказаны диабетикам. Кроме того, они оказывают большую нагрузку на эмаль зубов.

«Они более калорийны по сравнению с зелеными, но при этом железа в таких яблоках гораздо больше. Их рекомендуется употреблять при при сердечно-сосудистых заболеваниях (и для профилактики), болезнях почек и печени», – сказала Екатерина Новикова.

Желтые яблоки содержат пектин, который помогает бороться с холестерином. Кроме того, чем толще кожура, тем больше полезных веществ у фрукта.

Еда,Екатерина Новикова,
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