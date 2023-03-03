Роскачество посоветовало вино к роллам и суши

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева дала рекомендации по выбору винного сопровождения к блюдам восточной кухни, в частности — к роллам и суши. Слова эксперта приводит РИА Новости.

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По словам Буняевой, под эти блюда японской кухни не стоит выбирать красное вино, так как оно в сочетании с рыбой даст металлический оттенок вкуса. К сашими или суши подойдет игристое по классическому методу, а к креветкам и крабам — шардоне.

«Популярные роллы с угрем и огурцом хорошо сопроводит гевюрцтраминер, смягчая кислотность и раскрывая ароматы цитрусов и белого перца», — подчеркнула собеседница издания.

К жареной курице или свинине хорошо подойдет тонкое красное вино, например, темпранильо или неббиоло, а вьетнамскую, тайскую или японскую кухню дополнят кислотный рислинг и розовое вино.