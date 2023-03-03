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1 час назад

Опровергнут миф о несовместимости продуктов друг с другом

Секрет Фирмы

Сторонники раздельного питания, а также некоторые другие теоретики и практики считают, что бывают продукты, способные при их совместном употреблении приводить к образованию токсинов, брожению и вообще проблемам со здоровьем.

Опровергнут миф о несовместимости продуктов друг с другом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Нефролог израильской клиники «Хадасса» Анна Коробкина назвала такие теории мифом.

По её словам, желудочно-кишечный тракт способен справляться с разными продуктами одновременно.

Как объяснила специалист, желудочно-кишечный тракт готов переварить любую пищу, ведь для него всё съеденное — это просто набор разных аминокислот, сахаров и жирных кислот, да и сами продукты, за редким исключением вроде белка яиц, являются комбинацией различных питательных веществ.

Таким образом, тяжёлые сочетания продуктов существуют, но проблема состоит не в том, что они не усваиваются, а в том, что на их переваривание требуется больше времени.

«Да, не следует запивать молочными продуктами солёную рыбу с пряностями — это может повысить уровень кислотности, вызывая неприятные ощущения или обострение хронического гастрита или язвы. Но с неперевариваемостью продуктов это абсолютно никак не связано», — рассказала врач «Газете.Ru».

Еда,
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