К чему приводит избыток фиников в рационе

Почему не стоит злоупотреблять финиками в течение дня, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль.Финики — это полезное, но очень калорийное лакомство. Диетологи советуют употреблять в день не более трех-четырех плодов. В противном случае есть риск появления лишнего веса, предупредила Анжелика Дюваль.
«Финики нужно мыть перед тем, как есть, потому что липкий слой, который естественным образом может во время сушки вырабатываться, является подходящим местом для развития бактерий», — порекомендовала собеседница радио Sputnik.
Выбирая финики, следует обращать внимание на высушенные, а не на вымоченные плоды. Это можно определить на глаз. Липкий слой свидетельствует о том, что финики, вероятнее всего, вымачивали. У таких плодов, как правило, нет косточки. Из-за этого они более подвержены атаке болезнетворных бактерий.