К чему приводит избыток фиников в рационе

Почему не стоит злоупотреблять финиками в течение дня, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль.Финики — это полезное, но очень калорийное лакомство. Диетологи советуют употреблять в день не более трех-четырех плодов. В противном случае есть риск появления лишнего веса, предупредила Анжелика Дюваль.

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«Финики нужно мыть перед тем, как есть, потому что липкий слой, который естественным образом может во время сушки вырабатываться, является подходящим местом для развития бактерий», — порекомендовала собеседница радио Sputnik.