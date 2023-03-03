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2 часа назад

К чему приводит избыток фиников в рационе

Слово и Делоиещё 2

Почему не стоит злоупотреблять финиками в течение дня, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль.Финики — это полезное, но очень калорийное лакомство. Диетологи советуют употреблять в день не более трех-четырех плодов. В противном случае есть риск появления лишнего веса, предупредила Анжелика Дюваль.

К чему приводит избыток фиников в рационе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Финики нужно мыть перед тем, как есть, потому что липкий слой, который естественным образом может во время сушки вырабатываться, является подходящим местом для развития бактерий», — порекомендовала собеседница радио Sputnik.

Выбирая финики, следует обращать внимание на высушенные, а не на вымоченные плоды. Это можно определить на глаз. Липкий слой свидетельствует о том, что финики, вероятнее всего, вымачивали. У таких плодов, как правило, нет косточки. Из-за этого они более подвержены атаке болезнетворных бактерий.

Еда,
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