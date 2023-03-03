Почему первый прием пищи не должен быть сладким

Начиная день с десерта, вы рискуете переесть и заработать проблемы с ЖКТ.

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Диетологи считают, что от первого приема пищи во многом зависит, как пройдет ваш день.

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Многие предпочитают на завтрак побаловать себя чем-то сладким: десерт помогает быстрее проснуться, повышает настроение. Кроме того, миф о том, что быстрые углеводы в первой половине дня не приводят к набору веса, очень крепко засел в головах.

Вопреки всем этим привычкам, нутрициологи считают, что начинать день с кусочка торта или пары блинчиков с джемом точно не стоит.

Простые углеводы, из которых состоят всеми любимые десерты, всасываются очень быстро, вызывая скачок сахара в крови. Вы быстро почувствуете прилив сил и бодрости, но уже через час-полтора маятник качнется в другую сторону: сытость испарится, а на ее место придет невероятный голод, апатия и чувство усталости.

Так человек попадает в так называемый «инсулиновый круг», вечером после сладкого завтрака, снова появится волчий голод и риск съесть лишнее за ужином многократно возрастет.

Чтобы избежать этих неприятных последствий, важно перестать завтракать сладким.

Один из самых вредных вариантов завтрака — сладкие хлопья. Это сочетание ударной дозы глюкозы и быстрых углеводов. Если регулярно начинать утро с этого разрекламированного продукта, можно столкнуться не только с лишним весом, но и с воспалением кишечника, заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, не стоит завтракать крепким кофе: высокое содержание кислоты в этом напитке может вызвать изжогу и обострение гастрита.

Жареное тоже не лучший вариант завтрака, ведь после жирной пищи могут обостриться болезни желчного пузыря, поджелудочной железы.

Идеальный завтрак, какой он?