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1 час назад

Почему первый прием пищи не должен быть сладким

WomanHit.ru

Начиная день с десерта, вы рискуете переесть и заработать проблемы с ЖКТ.

Почему первый прием пищи не должен быть сладким
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Диетологи считают, что от первого приема пищи во многом зависит, как пройдет ваш день.

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Многие предпочитают на завтрак побаловать себя чем-то сладким: десерт помогает быстрее проснуться, повышает настроение. Кроме того, миф о том, что быстрые углеводы в первой половине дня не приводят к набору веса, очень крепко засел в головах.

Вопреки всем этим привычкам, нутрициологи считают, что начинать день с кусочка торта или пары блинчиков с джемом точно не стоит.

Простые углеводы, из которых состоят всеми любимые десерты, всасываются очень быстро, вызывая скачок сахара в крови. Вы быстро почувствуете прилив сил и бодрости, но уже через час-полтора маятник качнется в другую сторону: сытость испарится, а на ее место придет невероятный голод, апатия и чувство усталости.

Так человек попадает в так называемый «инсулиновый круг», вечером после сладкого завтрака, снова появится волчий голод и риск съесть лишнее за ужином многократно возрастет.

Чтобы избежать этих неприятных последствий, важно перестать завтракать сладким.

Один из самых вредных вариантов завтрака — сладкие хлопья. Это сочетание ударной дозы глюкозы и быстрых углеводов. Если регулярно начинать утро с этого разрекламированного продукта, можно столкнуться не только с лишним весом, но и с воспалением кишечника, заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, не стоит завтракать крепким кофе: высокое содержание кислоты в этом напитке может вызвать изжогу и обострение гастрита.

Жареное тоже не лучший вариант завтрака, ведь после жирной пищи могут обостриться болезни желчного пузыря, поджелудочной железы.

Идеальный завтрак, какой он?

Чтобы почувствовать бодрость, долго оставаться сытым и не иметь проблем со здоровьем, нужно выбирать сбалансированный завтрак. В нем должны быть белки и клетчатка: омлет с овощами и ветчиной, сэндвичи с любой белковой составляющей и зеленью, несладкие сырники с сыром и овощным салатом — экспериментируйте, чтобы ваш рацион был вкусным, ярким, аппетитным. Так вы избежите переедания и будете чувствовать себя бодрой и активной на протяжении всего дня.

Еда,
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