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Рецепт постного печенья с изюмом
Фото: Наш крайНаш край
Ингредиенты:
- 2 больших спелых банана,
- 50 г мелкого изюма,
- 100 г сахара,
- 250 г муки,
- по 0,5 ч. л. молотого кардамона, имбирного порошка (по желанию),
- 4 ст. л. растительного масла,
- 2 ч. л. разрыхлителя,
- щепотка соли.
- Изюм заранее замочить в 0,5 стакана воды на 2 часа. Затем обсушить.
- Разогреть духовку до 160 °С.
- Размять банан вилкой в однородное пюре. Добавить сахар и масло, перемешать.
- Выложить изюм вместе с жидкостью, в которой он замачивался, и снова перемешать.
- Отдельно смешать муку с солью, специями и разрыхлителем.
- Соединить банановую и мучную массы, быстро перемешать, не слишком сильно вымешивая. Должно получиться густое тесто.
- Выложить тесто в формочки для маффинов – примерно по 1 ст. л. с горкой в каждую.
- Выпекать в центре духовки примерно 15 мин. или чуть дольше.