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1 час назад

Рецепт постного печенья с изюмом

Наш край

Побалуйте себя в пост.

Рецепт постного печенья с изюмом
Фото: Наш крайНаш край
Ингредиенты:
  • 2 больших спелых банана,
  • 50 г мелкого изюма,
  • 100 г сахара,
  • 250 г муки,
  • по 0,5 ч. л. молотого кардамона, имбирного порошка (по желанию),
  • 4 ст. л. растительного масла,
  • 2 ч. л. разрыхлителя,
  • щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Изюм заранее замочить в 0,5 стакана воды на 2 часа. Затем обсушить.
  2. Разогреть духовку до 160 °С.
  3. Размять банан вилкой в однородное пюре. Добавить сахар и масло, перемешать.
  4. Выложить изюм вместе с жидкостью, в которой он замачивался, и снова перемешать.
  5. Отдельно смешать муку с солью, специями и разрыхлителем.
  6. Соединить банановую и мучную массы, быстро перемешать, не слишком сильно вымешивая. Должно получиться густое тесто.
  7. Выложить тесто в формочки для маффинов – примерно по 1 ст. л. с горкой в каждую.
  8. Выпекать в центре духовки примерно 15 мин. или чуть дольше.
Еда,
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