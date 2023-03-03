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1 час назад

Рецепт кокосово-шоколадного рулета

Наш край

Вкусный десерт, который легко приготовить.

Рецепт кокосово-шоколадного рулета
Фото: Наш крайНаш край

Ингредиенты:

  • 300 г печенья,
  • 3 ст. л. какао,
  • 0,5 стакана сахара,
  • 0,5 стакана кипятка,
  • 150 г сливочного масла,
  • 100 г сахарной пудры,
  • 40 г кокосовой стружки.

Способ приготовления:

  1. Измельчить печенье в блендере и смешать с какао.
  2. Растворить сахар в кипятке, влить туда же и перемешать.
  3. Замесить гладкое тесто и раскатать его на пленке.
  4. Смешать мягкое масло с кокосовой стружкой и сахарной пудрой.
  5. Распределить крем сверху, свернуть тугой рулет и отправить на 30-40 минут в морозилку.
Еда,
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