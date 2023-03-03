Рецепт кокосово-шоколадного рулета

Вкусный десерт, который легко приготовить.Ингредиенты:300 г печенья, 3 ст. л. какао, 0,5 стакана сахара, 0,5 стакана кипятка, 150 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 40 г кокосовой стружки.Способ приготовления:Измельчить печенье в блендере и смешать с какао. Растворить сахар в кипятке, влить туда же и перемешать. Замесить гладкое тесто и раскатать его на пленке. Смешать мягкое масло с кокосовой стружкой и сахарной пудрой. Распределить крем сверху, свернуть тугой рулет и отправить на 30-40 минут в морозилку.