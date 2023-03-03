Ученые выяснили, что соль может превратить макароны в отраву

Даже обычные макарошки домашнего приготовления могут превратиться в опасную еду, выяснили американские учёные.
Дело в том, что некоторые варят спагетти с йодированной солью. Она считается полезнее обычной поваренной, потому что позволяет не допустить нехватку йода в организме.
Но оказалось, что при варке макарон в водопроводной воде, приправленной йодированной солью, могут образовываться токсичные соединения.
Обычно питьевую воду из-под крана обрабатывают хлором или хлорамином. Какое-то количество этих дезинфицирующих веществ может попасть в воду, которую мы используем для готовки.
Проблемы могут появиться, если добавить в такую воду йодированную соль и начать варить макароны.
При нагревании пшеничной муки в воде появляются вредные йодированные побочные продукты дезинфекции, показали лабораторные исследования.
Учёные провели эксперимент и в домашних условиях. Он показал, что в приготовленных макаронах были йодированные тригалометаны — потенциально токсичные соединения.
Чтобы избежать воздействия на организм, специалисты посоветовали добавлять соль только после того, как макароны сварятся. При этом варить продукт нужно без крышки.
Но если вы хотите сварить лапшу именно в подсоленной воде, то используйте соль без йода — гималайскую или кошерную. В конце процедите лапшу от воды, в которой она варилась.