Ученые выяснили, что соль может превратить макароны в отраву

Даже обычные макарошки домашнего приготовления могут превратиться в опасную еду, выяснили американские учёные.

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Дело в том, что некоторые варят спагетти с йодированной солью. Она считается полезнее обычной поваренной, потому что позволяет не допустить нехватку йода в организме.

Но оказалось, что при варке макарон в водопроводной воде, приправленной йодированной солью, могут образовываться токсичные соединения.

Обычно питьевую воду из-под крана обрабатывают хлором или хлорамином. Какое-то количество этих дезинфицирующих веществ может попасть в воду, которую мы используем для готовки.

Проблемы могут появиться, если добавить в такую воду йодированную соль и начать варить макароны.

При нагревании пшеничной муки в воде появляются вредные йодированные побочные продукты дезинфекции, показали лабораторные исследования.

Учёные провели эксперимент и в домашних условиях. Он показал, что в приготовленных макаронах были йодированные тригалометаны — потенциально токсичные соединения.

Чтобы избежать воздействия на организм, специалисты посоветовали добавлять соль только после того, как макароны сварятся. При этом варить продукт нужно без крышки.