Эндокринолог назвала повышающие уровень «гормона радости» продукты

«Помогут и занятия любым другим творчеством: рисуйте, играйте на музыкальных инструментах, танцуйте. Радуйте других людей, делайте подарки, встречайтесь с любимыми, родными. И, наконец, просто оглянитесь вокруг и порадуйтесь красоте. По-настоящему счастлив тот, кто умеет находить ее в природе, в искусстве, в окружающих предметах и людях», — написала она.