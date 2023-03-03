Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
43 минуты назад

Эндокринолог назвала повышающие уровень «гормона радости» продукты

Мослентаиещё 2

Вернуть ощущения радости и легкости после зимы помогут бананы и шоколад, заявила в своем Telegram-канале известная врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Эндокринолог назвала повышающие уровень «гормона радости» продукты
Фото: МослентаМослента

«Без солнца и ультрафиолета нашему организму начинает недоставать не только витамина D. Снижается синтез «гормона радости» серотонина. А ведь именно он отвечает за хорошее настроение и даже чувство юмора, помогает спокойнее переживать невзгоды», — объяснила она.

Повышающими уровень серотонина продуктами она назвала богатую омега-3 кислотами жирную морскую рыбу,

Кроме того, выработке гормона способствуют физические упражнения. Даже пение, по словам эндокринолога, поможет в выработке окситоцина — «гормона счастья», стимулирующего синтез серотонина.

«Помогут и занятия любым другим творчеством: рисуйте, играйте на музыкальных инструментах, танцуйте. Радуйте других людей, делайте подарки, встречайтесь с любимыми, родными. И, наконец, просто оглянитесь вокруг и порадуйтесь красоте. По-настоящему счастлив тот, кто умеет находить ее в природе, в искусстве, в окружающих предметах и людях», — написала она.

Ранее методы самопомощи в борьбе с весенним авитаминозом назвала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Еда,Татьяна Мещерякова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий