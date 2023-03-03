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1 час назад

Ученые из Новосибирска запатентовали лечебные пельмени

Bfm.ru Новосибирск

Ученые НГАУ получили патент на изготовление лечебных пельменей. Они решили добавлять мясной фарш гуминовую и фульвовую кислоты. Комплекс этих кислот делает из пельменей средство для укрепления иммунитета. Авторы идеи утверждают, что такие пельмени будут защищать человека от вирусов и избавлять от токсинов.

Ученые из Новосибирска запатентовали лечебные пельмени
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

Об этом проекте 3 марта сообщила пресс-служба НГАУ. Там уточнили, что патент был получен коллективом биолого-технологического факультета аграрного университета. В этой работе принимали участие доценты Олег Сорокалетов и Светлана Гаптар, магистрант из Нигерии Гива Ибрахим Абауоми и академик АНБ (Академия национальной безопасности) Валерий Федосеев.

В сообщении также есть часть рецепта лечебных пельменей: на 100 кг фарша добавляют 6,5 кг однопроцентного водного раствора гумусовых кислот и на 30-40 минут оставляют для «созревания».

Авторы необычного проекта объясняют, что гумусовые кислоты оказывают на организм человека мощное лечебное воздействие. Они подавляют активность вирусов, активизируют иммунитет, связывают и выводят тяжелые металлы, являются энтеросорбентом, в частности быстро устраняют диарею. Это далеко не полный перечень полезных свойств указанных соединений.

Добавим, что в официальном пресс-релизе о запатентованных пельменях ничего не говорится об их вкусовых качествах.

Еда,АНБ,
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