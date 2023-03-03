Ученые из Новосибирска запатентовали лечебные пельмени

Ученые НГАУ получили патент на изготовление лечебных пельменей. Они решили добавлять мясной фарш гуминовую и фульвовую кислоты. Комплекс этих кислот делает из пельменей средство для укрепления иммунитета. Авторы идеи утверждают, что такие пельмени будут защищать человека от вирусов и избавлять от токсинов.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

Об этом проекте 3 марта сообщила пресс-служба НГАУ. Там уточнили, что патент был получен коллективом биолого-технологического факультета аграрного университета. В этой работе принимали участие доценты Олег Сорокалетов и Светлана Гаптар, магистрант из Нигерии Гива Ибрахим Абауоми и академик АНБ (Академия национальной безопасности) Валерий Федосеев.

В сообщении также есть часть рецепта лечебных пельменей: на 100 кг фарша добавляют 6,5 кг однопроцентного водного раствора гумусовых кислот и на 30-40 минут оставляют для «созревания».

Авторы необычного проекта объясняют, что гумусовые кислоты оказывают на организм человека мощное лечебное воздействие. Они подавляют активность вирусов, активизируют иммунитет, связывают и выводят тяжелые металлы, являются энтеросорбентом, в частности быстро устраняют диарею. Это далеко не полный перечень полезных свойств указанных соединений.