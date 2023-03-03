Диетолог назвала лучшие продукты для зрения пожилых людей

Гречка, морковь и красный виноград являются лучшими продуктами для зрения пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Фото: М24 М24

"Нужно понимать, как устроено наше зрение и почему оно снижается. С возрастом наша костная система как бы усыхает и череп сжимается. Из-за этого идет постоянное усугубление давления на само глазное яблоко. Плюс перенапряжение мышц, которые держат это глазное яблоко, с возрастом тоже портит зрение", – объясняет специалист.

Для профилактики мы можем снабдить мышцы питательными элементами. В частности, нам нужен магний. Потому что он хорошо питает мышечную ткань. Продукты, которые богаты магнием, – это гречка, морковь и шпинат. Также малина, ежевика, клубника, абрикосы и бананы. Достаточное количество этих продуктов в рационе поможет поддержать глазные мышцы.

Также рекомендуется обратить внимание на продукты с содержанием кверцетина. С возрастом ухудшается работа сосудов. Причин может быть много – это и питание, и образ жизни.

"Поэтому необходимо включать в рацион кверцетин, чтобы помогать восстанавливаться не только сосудам, но и капиллярам. В глазах очень много маленьких сосудов", – отметила Анжелика Дюваль.

Кверцетин содержится в красном винограде. Особенно в его кожуре. Поэтому 100 граммов винограда два раза в неделю, в первой половине дня как отдельный прием пищи, например как перекус между завтраком и обедом, помогут привнести это вещество в организм и улучшить состояние капилляров.

Чуть меньше кверцетина содержится в спарже, гречке, а также черном и зеленом чае, заключила специалист.