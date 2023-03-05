Вся правда о картофеле и чем он полезен для здоровья

У каждой российской семьи с завидной частотой на столе появляются блюда из картофеля. Однако, вокруг этого овоща ходит слишком много мифов: кто-то считает картошку совсем не питательной, а кто-то уверен, что от нее появляется лишний вес. "Рамблер" разбирался во всех свойствах картофеля для здоровья.

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Картофель обычно не считается питательным. Тем не менее, согласно исследованиям, этот универсальный овощ обладает некоторыми удивительными преимуществами для здоровья и питания. Хотя картофель фри и картофельная кожура могут быть жирными и калорийными, в самом картофеле нет жира и холестерина, а также мало натрия. При правильном приготовлении картофель может стать не только вкусным, но и полезным блюдом.

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Польза для здоровья

Картофель является хорошим источником клетчатки, которая может помочь вам похудеть, сохранив чувство сытости дольше. Клетчатка может помочь предотвратить сердечные заболевания, контролируя уровень холестерина и сахара в крови. Картофель также богат антиоксидантами, которые помогают предотвратить болезни, и витаминами, которые помогают вашему телу функционировать должным образом.

Пищеварение

Волокно, содержащееся в картофеле, называется «резистентным крахмалом», который обладает преимуществами для здоровья и вызывает меньше газов, чем другие виды клетчатки. Вы можете увеличить количество резистентного крахмала в картофеле, приготовив его заранее и оставив в холодильнике на ночь.

Как и растворимая клетчатка, резистентный крахмал в картофеле действует как пребиотик — пища для хороших бактерий в толстой кишке, улучшающая здоровье кишечника. Как и нерастворимая клетчатка, она может предотвращать или лечить запоры и синдром раздраженного кишечника .

Профилактика болезней

Картофель богат антиоксидантами — соединениями, которые борются со свободными радикалами и не повреждают ваши клетки. Диета с высоким содержанием фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, снижает риск сердечных заболеваний и рака.

Чтобы получить максимальную отдачу от картофеля, оставьте кожуру и выберите цветные сорта, такие как фиолетовый картофель. Чем больше цвета в картофеле, тем больше в нем антиоксидантов. Кроме того, кожура картофеля может содержать до 12 раз больше антиоксидантов, чем мякоть. Так что не бойтесь есть кожуру от картофеля.

Кровяное давление

Запеченная картофельная кожура является отличным источником калия и магния. Когда в вашем рационе недостаточно калия, организм удерживает лишний натрий, а избыток натрия повышает кровяное давление.

Рацион, богатый калием калием, может помочь снизить кровяное давление, защитить сердце и снизить риск инсульта.

Немного цифр

Одна картофелина без кожуры содержит:

более 40% рекомендуемой суточной нормы витамина С

около половины витамина B6, необходимого в течение дня

больше калия, чем банан

Картофель также является хорошим источником кальция, магния и фолиевой кислоты .

Одна средняя картофелина содержит:

Калории: 161

Белок: 4,3 грамма

Жир: 0,2 грамма

Углеводы: 37 грамм

Клетчатка: 3,8 г

Сахар: 2 грамма

Как лучше готовить

Не рекомендуется готовить картофель с жирными добавками, такими как сыр, сметана и масло. Добавьте к запеченному картофелю продукты с низким содержанием жира и высоким содержанием белка и сократите размер порций.