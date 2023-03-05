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3 часа назад

Вся правда о картофеле и чем он полезен для здоровья

Диана Товсепова

У каждой российской семьи с завидной частотой на столе появляются блюда из картофеля. Однако, вокруг этого овоща ходит слишком много мифов: кто-то считает картошку совсем не питательной, а кто-то уверен, что от нее появляется лишний вес. "Рамблер" разбирался во всех свойствах картофеля для здоровья.

Вся правда о картофеле и чем он полезен для здоровья
Фото: PxherePxhere

Картофель обычно не считается питательным. Тем не менее, согласно исследованиям, этот универсальный овощ обладает некоторыми удивительными преимуществами для здоровья и питания. Хотя картофель фри и картофельная кожура могут быть жирными и калорийными, в самом картофеле нет жира и холестерина, а также мало натрия. При правильном приготовлении картофель может стать не только вкусным, но и полезным блюдом.

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Польза для здоровья

Картофель является хорошим источником клетчатки, которая может помочь вам похудеть, сохранив чувство сытости дольше. Клетчатка может помочь предотвратить сердечные заболевания, контролируя уровень холестерина и сахара в крови. Картофель также богат антиоксидантами, которые помогают предотвратить болезни, и витаминами, которые помогают вашему телу функционировать должным образом.

Пищеварение

Волокно, содержащееся в картофеле, называется «резистентным крахмалом», который обладает преимуществами для здоровья и вызывает меньше газов, чем другие виды клетчатки. Вы можете увеличить количество резистентного крахмала в картофеле, приготовив его заранее и оставив в холодильнике на ночь.

Как и растворимая клетчатка, резистентный крахмал в картофеле действует как пребиотик — пища для хороших бактерий в толстой кишке, улучшающая здоровье кишечника. Как и нерастворимая клетчатка, она может предотвращать или лечить запоры и синдром раздраженного кишечника .

Профилактика болезней

Картофель богат антиоксидантами — соединениями, которые борются со свободными радикалами и не повреждают ваши клетки. Диета с высоким содержанием фруктов и овощей, богатых антиоксидантами, снижает риск сердечных заболеваний и рака.

Чтобы получить максимальную отдачу от картофеля, оставьте кожуру и выберите цветные сорта, такие как фиолетовый картофель. Чем больше цвета в картофеле, тем больше в нем антиоксидантов. Кроме того, кожура картофеля может содержать до 12 раз больше антиоксидантов, чем мякоть. Так что не бойтесь есть кожуру от картофеля.

Рецепт вкусной и хрустящей картошки фри без жарки в масле: видео

Кровяное давление

Запеченная картофельная кожура является отличным источником калия и магния. Когда в вашем рационе недостаточно калия, организм удерживает лишний натрий, а избыток натрия повышает кровяное давление.

Рацион, богатый калием калием, может помочь снизить кровяное давление, защитить сердце и снизить риск инсульта.

Немного цифр

Одна картофелина без кожуры содержит:

  • более 40% рекомендуемой суточной нормы витамина С
  • около половины витамина B6, необходимого в течение дня
  • больше калия, чем банан

Картофель также является хорошим источником кальция, магния и фолиевой кислоты .

Одна средняя картофелина содержит:

  • Калории: 161
  • Белок: 4,3 грамма
  • Жир: 0,2 грамма
  • Углеводы: 37 грамм
  • Клетчатка: 3,8 г
  • Сахар: 2 грамма

Как лучше готовить

Не рекомендуется готовить картофель с жирными добавками, такими как сыр, сметана и масло. Добавьте к запеченному картофелю продукты с низким содержанием жира и высоким содержанием белка и сократите размер порций.

Всегда чистите и промывайте картофель перед приготовлением. Не забудьте оставить кожицу для лучшего аромата блюда и пользы для здоровья.

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