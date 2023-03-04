Для холодной весны: готовим густой суп с курицей и фасолью

На календаре — весна, но погода пока не спешит порадовать нас теплом.
Фото: Eva.ruEva.ru
Поэтому сытные наваристые супы еще пару месяцев не утратят своей актуальности.
Предлагаем приготовить вкусный суп с фасолью на курином бульоне.
Ингредиенты:
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Лук репчатый крупный — 1 шт
- Чеснок — 4 зубчика
- Фасоль сухая — 1 стакан
- Готовая курица (филе бедра) — 5 шт
- Картофель — 3 шт
- Соль, перец
- Хлопья чили — щепотка
- Орегано — 1/2 ч.л.
- Копченая паприка — 1/2 ч.л.
- Кориандр — 1 ч.л.
- Сок лимона — 1 ст.л.
- Бульон куриный — 2,5 литра
- Сливки комнатной температуры — 1/2 стакана
- Сыр чеддер — 1/2 стакана
- Петрушка
Процесс приготовления:
- С вечера замочите фасоль в воде комнатной температуры. Если используете сырую курицу, сварите бульон с добавлением лука, моркови, лаврового листа, душистого перца, соли.
- Утром фасоль промойте, отварите до готовности в течение 1,5-2 часов (в зависимости от сорта фасоли).
- В чугунной кастрюле или в кастрюле с утолщенным дном обжарьте на оливковом масле нарезанный мелким кубиком лук и чеснок.
- Добавьте кубики картофеля, специи и обжаривайте еще 5 минут.
- Добавьте готовую фасоль и бульон. При необходимости приправьте солью и перцем. Варите до мягкости картофеля.
- Курицу разделите на волокна и добавьте в суп.
- Уменьшите огонь, добавьте сливки и натертый сыр. Доведите до кипения и выключайте. Добавьте свежую зелень и сок лимона.
- Дайте супу настояться 15-20 минут и подавайте.