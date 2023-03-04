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4 часа назад

Для холодной весны: готовим густой суп с курицей и фасолью

Eva.ru

На календаре — весна, но погода пока не спешит порадовать нас теплом.

Для холодной весны: готовим густой суп с курицей и фасолью
Фото: Eva.ruEva.ru

Поэтому сытные наваристые супы еще пару месяцев не утратят своей актуальности.

Предлагаем приготовить вкусный суп с фасолью на курином бульоне.

Ингредиенты:
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Лук репчатый крупный — 1 шт
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Фасоль сухая — 1 стакан
  • Готовая курица (филе бедра) — 5 шт
  • Картофель — 3 шт
  • Соль, перец
  • Хлопья чили — щепотка
  • Орегано — 1/2 ч.л.
  • Копченая паприка — 1/2 ч.л.
  • Кориандр — 1 ч.л.
  • Сок лимона — 1 ст.л.
  • Бульон куриный — 2,5 литра
  • Сливки комнатной температуры — 1/2 стакана
  • Сыр чеддер — 1/2 стакана
  • Петрушка
Процесс приготовления:
  1. С вечера замочите фасоль в воде комнатной температуры. Если используете сырую курицу, сварите бульон с добавлением лука, моркови, лаврового листа, душистого перца, соли.
  2. Утром фасоль промойте, отварите до готовности в течение 1,5-2 часов (в зависимости от сорта фасоли).
  3. В чугунной кастрюле или в кастрюле с утолщенным дном обжарьте на оливковом масле нарезанный мелким кубиком лук и чеснок.
  4. Добавьте кубики картофеля, специи и обжаривайте еще 5 минут.
  5. Добавьте готовую фасоль и бульон. При необходимости приправьте солью и перцем. Варите до мягкости картофеля.
  6. Курицу разделите на волокна и добавьте в суп.
  7. Уменьшите огонь, добавьте сливки и натертый сыр. Доведите до кипения и выключайте. Добавьте свежую зелень и сок лимона.
  8. Дайте супу настояться 15-20 минут и подавайте.
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