Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Врач сравнил пользу помидоров и огурцов

Ferra.ru

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов порекомендовал отдавать предпочтение помидорам, если приходится выбирать между этими овощами и огурцами.

Врач сравнил пользу помидоров и огурцов
Фото: unsplashunsplash

По словам врача, помидоры «явно полезнее» и при этом дешевле, чем огурцы. Спахов отметил, что в огурцах нет каких-то специфических полезных веществ, которые нельзя было бы получить из других овощей.

Зато помидоры обладают рядом полезных свойств и таким уникальным антиоксидантом, как ликопин. Ни в одном другом овоще такого вещества нет. Ликопин важен для человеческого организма профилактикой онкологии, атеросклероза.

Причём зимой, и в начале весны, когда ещё не сезон, можно покупать даже бледные по цвету томаты — там всё равно содержится этот антиоксидант.

Я рекомендую покупать помидоры, — завил он "Аргументам и фактам". — Они явно полезнее и, к счастью, сейчас даже дешевле. Что такое огурец? Он очень хорош для тех, кто худеет, так как создает неплохое чувство насыщения и содержит чрезвычайно мало калорий. Поэтому для подавления аппетита его можно есть помногу. Но в огурцах нет никаких специфических веществ, которые мы не могли бы получить из других менее дорогих продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий