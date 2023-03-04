Врач сравнил пользу помидоров и огурцов

Я рекомендую покупать помидоры, — завил он "Аргументам и фактам". — Они явно полезнее и, к счастью, сейчас даже дешевле. Что такое огурец? Он очень хорош для тех, кто худеет, так как создает неплохое чувство насыщения и содержит чрезвычайно мало калорий. Поэтому для подавления аппетита его можно есть помногу. Но в огурцах нет никаких специфических веществ, которые мы не могли бы получить из других менее дорогих продуктов.