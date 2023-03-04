Врач сравнил пользу помидоров и огурцов

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов порекомендовал отдавать предпочтение помидорам, если приходится выбирать между этими овощами и огурцами.
По словам врача, помидоры «явно полезнее» и при этом дешевле, чем огурцы. Спахов отметил, что в огурцах нет каких-то специфических полезных веществ, которые нельзя было бы получить из других овощей.
Зато помидоры обладают рядом полезных свойств и таким уникальным антиоксидантом, как ликопин. Ни в одном другом овоще такого вещества нет. Ликопин важен для человеческого организма профилактикой онкологии, атеросклероза.
Причём зимой, и в начале весны, когда ещё не сезон, можно покупать даже бледные по цвету томаты — там всё равно содержится этот антиоксидант.
Я рекомендую покупать помидоры, — завил он "Аргументам и фактам". — Они явно полезнее и, к счастью, сейчас даже дешевле. Что такое огурец? Он очень хорош для тех, кто худеет, так как создает неплохое чувство насыщения и содержит чрезвычайно мало калорий. Поэтому для подавления аппетита его можно есть помногу. Но в огурцах нет никаких специфических веществ, которые мы не могли бы получить из других менее дорогих продуктов.
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