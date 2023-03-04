Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
2 часа назад

Эти продукты наиболее полезны для зрения

Ferra.ruиещё 2

Анастасия Ефимова, диетолог, в интервью агентству "Прайм" назвала самые полезные для зрения продукты. Среди них морковь, перец сладкий, а также абрикосы. И это далеко не все.

Эти продукты наиболее полезны для зрения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Ефимовой, цинк, витамины-антиоксиданты, минералы А, С, Е и омега-3 жирные кислоты способны снизить риск развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации глаз. Важно получать все это из пищи, а не в виде разнообразных БАДов.

Так, богатые витамином А продукты она назвала морковь, перец болгарский, абрикосы, шпинат, дыни, манго и сладкий картофель. Также следует обратить внимание на продукты, содержащие лютеин, зеаксантин. Ими богаты, например, брокколи и другие виды капусты, кукуруза, апельсины, яйца, нектарины и шпинат.

Цинк в свою очередь можно получить из красного мяса, птицы, устриц, обогащенных круп, фасоли, нута и орехов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Анастасия Ефимова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий