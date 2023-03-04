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2 часа назад

4 вкусных кекса для выходных: готовим выпечку к чаю

Eva.ru

Отличным дополнением к семейным посиделкам в выходные дни станет выпечка — ее можно подать хоть к завтраку, хоть к чаю в полдник.

4 вкусных кекса для выходных: готовим выпечку к чаю
Фото: Eva.ruEva.ru

Предлагаем четыре рецепта кексов, которые быстро готовить и вкусно есть.

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Лимонный кекс

Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:
  • Масло сливочное — 125 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо — 2 шт
  • Сливочный творожный сыр — 150 г
  • Сок и цедра 1 лимона
  • Мука — 200 гр
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
Для глазури:
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Сок лимона — 3 ст.л.
Процесс приготовления:
  1. В чашу блендера положить сливочное масло (комнатной температуры), всыпать сахар и взбить до пышной массы.
  2. Влить 2 яйца, взбить еще раз.
  3. Влить сок лимона и цедру, добавить маскарпоне.
  4. Всыпать муку с разрыхлителем и взбить до однородного теста.
  5. Форму кекса внутри смазать кусочком сливочного масла, сверху присыпать мукой.
  6. Выложить тесто в форму для выпечки, поставить в нагретую духовку до 180°С и выпекать 50 минут.
  7. Форму с кексом вынуть из духовки, дать 5 минут остыть в форме. Остудить кекс на решетке.
  8. Для глазури в сахарную пудру влить сок лимона, размешать вилочкой до гладкой блестящей глазури и тут же залить поверх остывшего кекса.

Мраморный кекс

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Мука — 180 г
  • Какао-порошок — 25 г
  • Соль — 1/2 ч.л.
  • Сливочное масло — 200 г
  • Сахар — 220 г
  • Экстракт ванили — 1/2 ч. л.
  • Яйцо — 5 шт
  • Для основы:
  • Для глазури:
  • Шоколад — 30 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Мед — 1 ч.л.
Процесс приготовления:
  1. Разогрейте духовку до 160°С. Слегка смажьте маслом прямоугольную форму для кекса.
  2. В миске смешайте муку и соль. Взбейте миксером масло с сахаром, добавьте ванильный экстракт. Затем по одному добавляйте яйца, перемешивая. В несколько приемов добавьте муку, быстро перемешивая тесто.
  3. Разделите тесто пополам между двумя мисками. В одну часть теста добавьте какао и перемешайте.
  4. Попеременно в произвольном порядке выкладывайте белое и шоколадное тесто в форму. Придайте «мраморный эффект», слегка перемешивая тесто ножом. Разровняйте.
  5. Выпекайте кекс до готовности, около 1 часа. Для глазури растопите шоколад со сливочным маслом и медом, перемешайте и полейте кекс.

Бразильский морковный кекс

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Морковь — 250 г
  • Мука — 250-300 г
  • Сахар — 200 г
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Яйцо — 4 шт
  • Масло растительное — 180 мл
  • Сода (гашеная уксусом) — 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
  1. Морковь натереть на самой мелкой терке. Яйца с сахаром взбить, добавить к ним морковь, масло, соду и постепенно добавляя муку продолжать взбивать до получения однородной массы. По консистенции она должна быть похожа на густую сметану. Готовое тесто переложить в форму.
  2. Поставить в предварительно разогретую до 180°С духовку и выпекать 40 минут.

Ореховый кекс за 30 минут

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Яйцо — 2 шт
  • Ванилин — 6 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Мука — 200 г
  • Сахар — 100 г
  • Изюм — 100 г
  • Грецкие орехи — 100 г
Процесс приготовления:
  1. Яйца взбить в пену, добавить ванилин и сахар. Еще раз хорошо взбить.
  2. Добавить теплое сливочное масло, хорошо перемешать до однородности.
  3. Изюм предварительно замочить в горячей воде на 10 минут. Хорошо промыть. Грецкие орехи нарезать.
  4. Добавить в масляную смесь изюм, разрыхлитель и муку. Замесить однородное тесто без комочков.
  5. Тесто выложить ровным слоем в форму, сверху посыпать нарезанные орехи.
  6. Выпекать при температуре 180°С около 20 минут.
  7. Нарезать, подавать с сахарной пудрой.
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