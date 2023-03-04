4 вкусных кекса для выходных: готовим выпечку к чаю

Отличным дополнением к семейным посиделкам в выходные дни станет выпечка — ее можно подать хоть к завтраку, хоть к чаю в полдник.
Фото: Eva.ruEva.ru
Предлагаем четыре рецепта кексов, которые быстро готовить и вкусно есть.
Лимонный кекс
Для основы:
- Масло сливочное — 125 г
- Сахар — 100 г
- Яйцо — 2 шт
- Сливочный творожный сыр — 150 г
- Сок и цедра 1 лимона
- Мука — 200 гр
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
Для глазури:
- Сахарная пудра — 150 г
- Сок лимона — 3 ст.л.
Процесс приготовления:
- В чашу блендера положить сливочное масло (комнатной температуры), всыпать сахар и взбить до пышной массы.
- Влить 2 яйца, взбить еще раз.
- Влить сок лимона и цедру, добавить маскарпоне.
- Всыпать муку с разрыхлителем и взбить до однородного теста.
- Форму кекса внутри смазать кусочком сливочного масла, сверху присыпать мукой.
- Выложить тесто в форму для выпечки, поставить в нагретую духовку до 180°С и выпекать 50 минут.
- Форму с кексом вынуть из духовки, дать 5 минут остыть в форме. Остудить кекс на решетке.
- Для глазури в сахарную пудру влить сок лимона, размешать вилочкой до гладкой блестящей глазури и тут же залить поверх остывшего кекса.
Мраморный кекс
Ингредиенты:
- Мука — 180 г
- Какао-порошок — 25 г
- Соль — 1/2 ч.л.
- Сливочное масло — 200 г
- Сахар — 220 г
- Экстракт ванили — 1/2 ч. л.
- Яйцо — 5 шт
- Для основы:
- Для глазури:
- Шоколад — 30 г
- Сливочное масло — 20 г
- Мед — 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Разогрейте духовку до 160°С. Слегка смажьте маслом прямоугольную форму для кекса.
- В миске смешайте муку и соль. Взбейте миксером масло с сахаром, добавьте ванильный экстракт. Затем по одному добавляйте яйца, перемешивая. В несколько приемов добавьте муку, быстро перемешивая тесто.
- Разделите тесто пополам между двумя мисками. В одну часть теста добавьте какао и перемешайте.
- Попеременно в произвольном порядке выкладывайте белое и шоколадное тесто в форму. Придайте «мраморный эффект», слегка перемешивая тесто ножом. Разровняйте.
- Выпекайте кекс до готовности, около 1 часа. Для глазури растопите шоколад со сливочным маслом и медом, перемешайте и полейте кекс.
Бразильский морковный кекс
Ингредиенты:
- Морковь — 250 г
- Мука — 250-300 г
- Сахар — 200 г
- Ванилин — 1 пакетик
- Яйцо — 4 шт
- Масло растительное — 180 мл
- Сода (гашеная уксусом) — 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Морковь натереть на самой мелкой терке. Яйца с сахаром взбить, добавить к ним морковь, масло, соду и постепенно добавляя муку продолжать взбивать до получения однородной массы. По консистенции она должна быть похожа на густую сметану. Готовое тесто переложить в форму.
- Поставить в предварительно разогретую до 180°С духовку и выпекать 40 минут.
Ореховый кекс за 30 минут
Ингредиенты:
- Яйцо — 2 шт
- Ванилин — 6 г
- Сливочное масло — 100 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Мука — 200 г
- Сахар — 100 г
- Изюм — 100 г
- Грецкие орехи — 100 г
Процесс приготовления:
- Яйца взбить в пену, добавить ванилин и сахар. Еще раз хорошо взбить.
- Добавить теплое сливочное масло, хорошо перемешать до однородности.
- Изюм предварительно замочить в горячей воде на 10 минут. Хорошо промыть. Грецкие орехи нарезать.
- Добавить в масляную смесь изюм, разрыхлитель и муку. Замесить однородное тесто без комочков.
- Тесто выложить ровным слоем в форму, сверху посыпать нарезанные орехи.
- Выпекать при температуре 180°С около 20 минут.
- Нарезать, подавать с сахарной пудрой.