Россиянам рассказали о пользе свинины

Доктор Агапкин назвал среди полезных свойств свинины обилие железа и витаминов. Многие зожники убеждены, что это самое вредное мясо и вообще вселенское зло. Но врач пояснил, что свинина даже может сойти за диетический продукт, если выбрать нежирную часть и приготовить её правильно. Мясо также полезно для профилактики анемии и недостатка витаминов группы В. В свинине содержится много железа, которое очень хорошо усваивается.

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Доктор напомнил, что при дефиците железа развивается анемия. С ней человек быстрее устаёт, ему сложно сосредоточиться, выдерживать нагрузки, а ещё возникают проблемы со сном. Недостаток витаминов группы В, которыми богата свинина, может стать причиной развития повышенной тревожности.

Врач напомнил, что свинина переваривается от 5 до 10 часов в зависимости от способа приготовления и величины порции. Поэтому мясо лучше не есть вечером, потому что ночью организм должен отдыхать, предупредила врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.

Она также добавила, что в сале есть линолевые и линолиновые полиненасыщенные жирные кислоты и олиеновая мононенасыщенная жирная кислота. Они помогают нормализовать уровень холестерина. Но это не значит, что салом можно объедаться. Сало — очень калорийный продукт (840 ккал на 100 г). Оно может принести пользу, только если съедать по 10–30 г в день.

Не вся свинина качественная. Иногда жадные производители накачивают мясо влагоудерживающим раствором, чтобы увеличить его объём. Екатерина Головкова, эксперт Роспотребнадзора, рассказала, как не попасться на удочку недобросовестных продавцов. Нужно проверить качество сока, который вытекает из мяса. Из-за раствора такой сок становится скользким. А если сильно надавить на такое мясо пальцем, останется лунка и в ней проступит жидкость, предупредила эксперт.