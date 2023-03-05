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3 часа назад

Ученые придумали рецепт салата из ингредиентов, которые можно вырастить в космосе

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Аделаиды составили рецепт салата для космонавтов, об этом сообщается на официальном сайте университета.

Ученые придумали салат из ингредиентов, которые можно вырастить в космосе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Салата состоит из продуктов, которые можно выращивать на борту космического судна. Исследователи использовали рекомендации NASA по космическому питанию, на их основе была создана математическая модель. Ее ученые использовали для оценки различных продуктов.

«Существуют десятки растений, которые способны удовлетворить пищевые потребности космонавтов. Мы выбрали те, которые содержат максимальное количество нужных веществ в минимальном объеме, и при этом могут быть выращены в ограниченном пространстве МКС», — пояснили ученые.

В итоге идеальный для космических условий салат содержал соевые бобы, маковые зерна, семена подсолнуха, ростки ячменя, кудрявую капусту, арахис и батат.

Исследователи также приготовили придуманный салат, который попробовали четыре добровольца. По их словам, блюдо оказалось вполне съедобным и они могли бы его есть каждый день на протяжении недели.

Еда,NASA,
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