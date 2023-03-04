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2 часа назад

Эндокринолог Островская назвала мясо утки и гуся опасным

Мария Каткова

Врач-эндокринолог Елена Островская рассказала, какое мясо опаснее всего для организма. Об этом сообщает "Секрет Фирмы".

Эндокринолог назвала самый опасный вид мяса
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт отметила, что опаснее для организма употреблять мясо утки или гуся, так как в нем содержится слишком много жира. Она порекомендовала включать этот продукт в свой рацион как можно реже.

Она также посоветовала употреблять мясо грудки, так как оно менее калорийное.

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Эндокринолог порекомендовала сокращать количество потребляемого мяса из-за высокого содержания белка. Во-первых, это может быть опасно для людей, у которых есть проблемы с кишечником, так как продукты распада белка могут быть токсичны для кишечника. Во-вторых, употребление большого количества белка может негативно влиять на почки и вызывать мочекаменную болезнь.

Ранее сообщалось, что диетолог объяснила опасность монодиет.

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